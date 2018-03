Impago del GOES pone en riesgo al sector de energía

Lee también

La deuda del Gobierno con las distribuidoras de energía eléctrica suma $53 millones al incluir el dato de enero. Según las gremiales empresariales, esto ha ocasionado que las mismas distribuidoras no puedan pagarle a los generadores de energía ni tampoco a los importadores y todo esto pone en peligro al sistema.Las gremiales advirtieron que si el Gobierno se sigue atrasando en el pago, habrá necesidad de racionar la energía por escasez.“Las distribuidoras han venido dando el descuento a los usuarios que son beneficiados por el subsidio, pero el Gobierno no ha pagado el reintegro desde junio”, sostuvo Javier Simán, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI).El Gobierno anunció que dentro de los bonos por $550 millones que tienen aprobados se incluirían $46 millones para el subsidio de julio a diciembre que se adeuda a DelSur y al Grupo AES. Para este año, sería la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) la que se encargaría de hacer los pagos, pero en el presupuesto de la autónoma solo consignaron $100 para mantener el subsidio.Carmen Aída Muñoz, directora ejecutiva de la Cámara Americana de Comercio de El Salvador (AmCham), explicó que urge que el Gobierno resuelva la situación y defina cómo se pagará este año, ya que “CEL está para hacer inversión, no para pagar subsidios”. De hecho, las gremiales coinciden en que si la autónoma hubiera destinado los montos de subsidios en invertir en energía renovable, la energía sería tan barata que no sería necesario el beneficio.Muñoz agregó: “Los proveedores de energía de Guatemala, como no se les ha pagado, ya no quieren dar más crédito a nuestro país, y a los que les compran petróleo para generar a través de búnker tampoco le quieren dar crédito a las empresas generadoras, por ende se puede llegar a un momento en que haya racionamiento (de energía)”.ASI y AmCham aseguran que es la primera vez que se rompe la cadena de pagos en el mercado de energía. Las distribuidoras han ido absorbiendo el pago que originalmente le corresponde al Gobierno y hasta la fecha no han sido compensadas. Esta situación les dificulta tener dinero en efectivo, así que tampoco pueden pagarle a quienes generan e importan la energía, correspondiente a una parte de noviembre, de diciembre y de enero: por ejemplo, empresas de Guatemala, ingenios azucareros, la CEL y otros.“Por primera vez desde 1998 (...) se interrumpió totalmente la cadena de pago al no poder cumplir con la retribución de los montos pendientes a los generadores de energía”, confirmó ayer DelSur.Juan Ceavega, gerente de energía de la ASI y director de la Unidad de Transacciones (UT), agregó que si se deja de aplicar el descuento en las facturas a causa del impago del Gobierno las más afectadas serían las personas más necesitadas, ya que el subsidio se aplica solo a quienes consumen menos de 99 kWh, que son personas de escasos recursos económicos.En caso de un racionamiento, el problema afectaría a todos, incluso al sector productivo, ya que la industria consume el 40 % de la energía eléctrica. Ceavega explicó que las generadoras tienen diferentes líneas de crédito, así que es incierto decir en qué momento se acabarán los combustibles.La CEL, en tanto, enfrenta una situación financiera compleja. Las gremiales piden dar espacio a la autónoma para que invierta. Ceavega explicó que la autónoma ha estado recibiendo menos dinero porque se ha tratado de restringir la energía hidroeléctrica y así reservar el agua para los próximos meses.