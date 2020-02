Implementarán plataforma de trámites para pequeñas empresas

El Gobierno está realizando pruebas para implementar una plataforma de facilitación para el manejo de documentos, control administrativo y financiero para pequeños negocios. Este servicio promete simplificar trámites pues habría un "repositorio" de papeles que una vez hayan sido presentados, no tendrían que volver a ser solicitados.

La plataforma se llama Cuenta MYPE y se probará con la incorporación de 60 usuarios por mes. Se espera esté disponible a nivel nacional en mayo próximo.

El proyecto está a cargo de la Comisión Nacional de la Micro y la Pequeña Empresa (CONAMYPE), con apoyo del Programa de Facilitación de Negocios de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

La Cuenta MYPE permitirá el manejo de documentos administrativos, presupuesto y contabilidad formal. Además trámites como el cálculo, declaración y pago de impuestos, entre otros. Asimismo, incorporará la Tarjeta MYPE con un código QR que el empresario podrá utilizar a la hora de realizar trámites presenciales.

"Para junio estamos lanzando el código QR de la Tarjeta MYPE y en cualquier lugar de trámites, la MYPE va a poder llegar con solo su tarjeta, no más pago de fotocopias de DUI, no más pago de fotocopias de NIT, no más reuniones repetidas porque tiene que ir a traer el montón de documentos, todo ahí está en el código QR articulado a las demás instituciones de Gobierno", dijo Paul Steiner, presidente de la CONAMYPE.

El funcionario explicó que se ha seguido el modelo de Estonia, de digitalización de los trámites y que ya hay una base legal con la Ley de la Firma Electrónica para que esto se materialice con el resto de instituciones de Gobierno, pues estas también tendrían que implementar cambios.

"El proceso de encadenamiento de todas estas instituciones está en proceso a medida de que se va avanzando más y más, pero el compromiso de todas las instituciones de participar, eso ya está", aseguró Steiner.

Para utilizar la Cuenta MYPE los microempesarios no necesitan estar formalizados. Además, funcionará el mismo usuario que ya se usa para el Registro MYPE, es decir miempresa.gob.sv. La suscripción a dicho registro se hace por computadora o celular.

Entre marzo y mayo se espera realizar una prueba piloto con una aplicación móvil para incorporar educación financiera, y luego, en junio, se realizarían pruebas con un componente de comercio electrónico.