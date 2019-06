Impulsan la sostenibilidad con innovación tecnológica

La Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS) se está preparando para celebrar la Semana de la RSE (Responsabilidad Social Empresarial) y Sostenibilidad para el próximo julio. En este evento esperan, en alianza con el proyecto "Puentes para el Empleo" de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), resaltar la necesidad que tiene El Salvador de tratar los temas relacionados con el cuidado del medioambiente.

En ese sentido, el presidente de FUNDEMAS, Tomás Regalado Papini, explicó que una de las temáticas principales durante una semana será cómo abordar la Sostenibilidad 4.0 en El Salvador.

Dijo que este concepto se refiere al esfuerzo de minimizar los impactos negativos en las relaciones ambientales, sociales y económicas, y se atiene a las cuestiones de alteración del clima, contaminación y utilización de los recursos sin restricciones; agrega que esto se une a la industria 4.0, que es la combinación de máquinas inteligentes, producción, procesos y sistemas que forman una red sofisticada interconectada. "Pero cómo podemos aprovechar estas tecnologías si muchos de los jóvenes en este país llegan hasta séptimo grado. Sabemos que existen grandes oportunidades, pero no estamos listos para aprovecharlas. Por eso los padres deben asegurar que sus hijos vayan a la escuela y tengan una buena educación", expresó Regalado.

Otro de los temas que dijo que hay que prestarle atención es al cuidado del medioambiente. Según el informe Riesgo Mundial 2018, El Salvador está en el top 10 de los países más vulnerables del mundo para ser afectados por el cambio climático. "Nosotros hemos sido afectados por las constantes sequías que tenemos. El 80 % de nuestro territorio está en el corredor seco. Esto afecta la agricultura. Aquí es donde se nota la relación entre lo medioambiental y lo social", comentó el presidente de dicha fundación.

Como un ejemplo de qué representa la innovación sostenible, Regalado mencionó el caso de la empresa de empaques de plástico Termoencogibles, la cual presentó, la semana pasada, una casa construida con ladrillos elaborados de plástico reciclado.

"La revolución industrial 4.0 va a requerir avances importantes y rápidos. Si nosotros no entendemos que esos avances deben de ir con responsabilidad ambiental, vamos a mantenernos en un círculo vicioso lleno de impactos ambientales y sociales: no hay acceso a agua, no tenemos la suficiente capacidad para producir alimentos para nuestra población, entre otros temas. Parte de la revolución industrial 4.0 requiere evolucionar en la economía circular".

Dijo que como sector privado buscan trabajar estos temas en conjunto con el gobierno, pero que aún cuesta sostener el término de "cocrear" y trabajar en equipo: "El Gobierno debe apoyar a las empresas para que puedan innovar; no solo se trata de regular, sino también de incentivar".