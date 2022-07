Impulsores del crecimiento

La unidad de medida de la grandeza no solamente es lo que se posee materialmente, sino el impacto positivo que se logra tener con aquellos que más lo necesitan. Para las Instituciones Financieras No Bancarias Reguladas (IFNBR), los resultados obtenidos en 2021 en cuanto a sus activos, rentabilidad o préstamos otorgados no solamente habla de su buen desempeño financiero, sino también de su importancia en la recuperación económica de aquellos sectores que son desatendidos por la banca tradicional.

Según Rolando Martínez, director senior de Instituciones Financieras para Latinoamérica de Fitch Ratings, las IFNBR tienen "un rol importante" en el proceso de bancarización, pues canalizan recursos a segmentos con mayor riesgo, y que son menos atendidos por la banca.

Además, Martínez señala que diversos grupos financieros regionales tienen IFNBR como subsidiarias "para complementar su oferta" de productos y servicios, lo que contribuye a una mayor profundización y desarrollo del mercado financiero en cada país.

Según datos oficiales de las entidades supervisoras de cada mercado y recopilados por las agencias calificadoras de riesgo, concluyen que estas entidades financieras tuvieron un desempeño "positivo" en 2021, lo que estuvo reflejado en mayores colocaciones de créditos y captaciones de depósitos.

“Prevemos que el entorno operativo de las IFNBR será estable y les permitirá continuar recuperando su desempeño financiero”.



Rolando Martínez, director senior Instituciones Financieras para LATAM de Fitch Ratings

Las entidades mostraron, también, crecimiento en su utilidad y recuperación de la rentabilidad. Asimismo, se observó una mayor competencia con el sector bancario, que estuvo más activo en las colocaciones e incluso con tasas de crecimiento mayores en algunos países.

El desempeño se recuperó en 2021; sin embargo, la magnitud de dicha recuperación varía según la plaza y el segmento de mercado que atienden.

"A nivel regional, el crecimiento crediticio de las IFNBR aún no se recupera para alcanzar los niveles previos a la pandemia, debido a la demanda menor, especialmente de segmentos crediticios minoristas, los cuales han sido de los más afectados por la pandemia. Estas entidades han sido cautas y han dado mucha importancia a la estabilidad del fondeo y sostener alta liquidez", considera el representante de la agencia Fitch.

Un caso que destaca es la plaza salvadoreña donde los Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito han mantenido tasas de crecimiento por encima del sector bancario en los últimos dos años, a pesar de la contracción económica generada por la pandemia del covid-19.

Paul Caro, Director de Análisis, Pacific Credit Rating (PCR), apunta que esto obedece, principalmente, por las colocaciones en los sectores de la micro y pequeña empresa. No obstante, cabe destacar que luego de la finalización de las diferentes normativas transitorias que amparaban el diferimiento de los créditos otorgados, ahora se refleja un ligero deterioro en el índice de la mora.

La participación de estas entidades en el sistema financiero salvadoreño, en créditos y depósitos alcanzaron el 11.1 % y 7.5 % respectivamente (superiores a los 10.6 % y 7.2 % de 2020).

Poca presencia

Por el contrario, los sistemas financieros de Honduras y Nicaragua se encuentran concentrados en la banca tradicional y la participación del segmento de financieras en las colocaciones de créditos se ha reducido a 2.6 % y 2.8 % respectivamente para el 2021. Incluso, en el caso de Nicaragua, se ha dado el cierre de dos de las cuatro financieras que existían.

"En Panamá no se cuenta con información pública de este sector; no obstante, de las entidades financieras que analizamos, observamos un buen desempeño en cuanto a sus colocaciones y rentabilidad. Asimismo, realizaron una adecuada gestión de su cartera y aplicaron políticas similares a las exigidas por regulación a los bancos", manifiesta Caro.

Los expertos coinciden en que se prevé que el entorno operativo de las IFNBR será relativamente "estable" para este año y les permitirá continuar recuperando su desempeño financiero.

“Mantienen un rol importante para atender al mercado de pequeñas y microempresas que no cumplen con las condiciones de la banca tradicional”.



Paul Caro, director de Análisis de PCR

Hay que destacar que el incremento por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en las tasas de interés de referencia internacional tendrá un impacto directo "limitado" debido a que la proporción de fondeo externo es baja.

En ese sentido, dado que la mayor parte de su financiamiento es local, las IFNBR de la región están más expuestas a las políticas monetarias aplicadas por los bancos centrales de los países centroamericanos, la cual influenciaría el comportamiento de las tasas de interés locales y los niveles de liquidez disponibles para el financiamiento de estas entidades.

Caro explica que una tasa más alta de financiamiento podría "hacer inviable" los nuevos proyectos y aumentar los costos para las empresas, desencadenando un ciclo recesivo en la economía que afectaría el desempeño de las micro y pequeñas empresas que dependen de las empresas más grandes del mercado, aumentando el riesgo de impago para las entidades.

Por el lado de las personas, el empleo se ha recuperado con altos niveles de informalidad o subempleo, lo cual lo hace muy sensible a una recesión y podría incidir en un aumento de la morosidad para las entidades financieras, que atienden principalmente este mercado, y una menor demanda crediticia afectada por la inflación y aspectos económicos.

Adicionalmente, el incremento del riesgo soberano y el elevado nivel de endeudamiento en algunos países, como El Salvador, podrían llevar a un incremento mayor de las tasas para compensar el riesgo.

En la edición #174 de El Economista se presentan los resultados del ranking de IFNBR de acuerdo a las cifras oficiales de los activos a diciembre de 2021.

Destaca que los primeros cinco puestos del ranking son ocupados nuevamente por cooperativas de Costa Rica, siendo la número 1 la Caja de Ahorro y Préstamo de la Ande con $2,465 millones en activos.