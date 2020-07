Incertidumbre por cambio en gestión de la cooperación

El Gobierno de El Salvador (GOES) debe de brindar más información sobre su estrategia en materia de cooperación para los próximos años y en cómo operará la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), creada a finales de junio pasado, según opinan organizaciones de la sociedad civil.

La actual administración optó por centralizar todo lo relativo a proyectos de cooperación internacional, bajo la ESCO, la cual trabajará bajo los lineamientos del presidente de la república, Nayib Bukele, según el Decreto Ejecutivo 24, publicado por el Ejecutivo en el Diario Oficial el pasado 30 de junio.

"Nos genera muchas dudas e inquietudes este decreto. Lamentablemente la información que da no llena todas las expectativas que en los últimos años la cooperación eficaz y solidaria hacia el desarrollo nos está exigiendo en el día a día", manifestó Rubén Quintanilla, director de FUNSALPRODESE durante la entrevista República de Canal 33.

Quintanilla resaltó que en el decreto con el que se creó la agencia menciona a la sociedad civil de manera escueta, por lo que subrayó que las ONG deben de conocer cuál será su rol y a qué tipo de cooperación le darán prioridad en este momento.

Jaime Miranda, vicepresidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN), destacó que aún falta conocer la estructura de esta agencia, sus planes y cómo va a articular su trabajo. "Hay un vacío al leer el decreto ejecutivo, y es que no toma en cuenta, tratándose de cooperación internacional, los acuerdos entre los cooperantes y los que recibimos cooperación. París llegó a la conclusión de que las reglas fundamentales en la cooperación tienen que ser la apropiación, la alineación, armonización, gestión por resultados y la responsabilidad mutua", apuntó Miranda en la entrevista.

La Declaración de París, adoptada en 2005, rige en la actualidad las relaciones entre los donantes y los países receptores de la cooperación, con el objetivo de hacer más eficiente y transparente la ayuda que se dirige a los países en desarrollo. Quintanilla señala que el decreto tampoco hace referencia a que la cooperación va estar en función a un plan quinquenal. Miranda enfatizó que los cooperantes deben de tener claro cuál es el rumbo, a qué le van a postar, por lo que debe de haber un plan. A su juicio, debe de haber un mecanismo de planificación, mientras que Hacienda y Cancillería no deben ser meros "coordinadores" sino que deben de participar en la toma de decisiones. El decreto dice que Cancillería se coordinará con la agencia.

El Gobierno aún no ha publicado su plan para el quinquenio. Hasta la semana pasada, Naciones Unidas no notificada de forma oficial sobre los cambios en la gestión de cooperación. Sin embargo, su oficina en el país informó que ya se estableció una comunicación oficial con el Gobierno. "Vamos a mirar con optimismo al futuro porque pienso que es necesario que, en primer lugar, se dé el crédito a la decisión, y que hagamos el esfuerzo de que sea una decisión que tenga frutos", indicó hace unos días Brigit Gerstenberg, coordinadora residente de las ONU en el país al canal 33. El embajador de Francia en El Salvador, François Bonet, adelantó que tienen previsto conversar con las autoridades sobre la nueva agencia de cooperación: "Es un modelo utilizado por otros países. Hay que ver cómo funciona en la práctica, pero la idea de coordinar toda la ayuda a través de una sola agencia me parece buena". Bonet explicó que en su país la cooperación se ha concentrado poco a poco a través de la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) para "buscar eficacia y coherencia".