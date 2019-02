Incluyen a INCAE en lista de mejores escuelas de negocios

El Financial Times divulgó el Ranking Anual de los 100 Mejores Programas de Global MBA Full-Time en el Mundo. INCAE Business fue la única escuela de negocios en Latinoamérica en formar parte de este listado, en el que aparece como 96 a nivel global.

Las escuelas que entren en esta lista de clasificación deben estar acreditadas por AACSB o EQUIS, tener un programa de Global MBA que haya estado funcionando durante al menos cuatro años y deben haber graduado su primera clase al menos tres años antes de la fecha de publicación del mismo.

"Cuando una publicación de prestigio y referencia mundial como el Financial Times cataloga a INCAE entre las mejores del mundo, se refleja la calidad de educación que ofrece nuestra facultad, quienes ayudan a formar los futuros profesionales que guiarán a nuestros países por caminos exitosos, y a crear líderes éticos, responsables y con la misión de trabajar por el bienestar de las sociedades que los rodean", dijo Enrique Bolaños, rector de INCAE Business School.

En este "ranking", INCAE se ubica en el puesto 5 en cuanto a porcentaje de incremento salarial, por encima de Stanford, la escuela 1 según el "ranking".

"Me siento sumamente orgulloso de ser parte de la facultad de una las mejores 100 escuelas de negocios del mundo, y de la mejor de Latinoamérica. En INCAE trabajamos en la mejora continua de nuestros programas con el fin de diferenciarnos académicamente de las otras escuelas de la región. El resultado del Financial Times nos reafirma nuevamente que nuestros esfuerzos tienen mérito", afirmó Bernard Kilian, decano Asociado de Maestrías y Facultad de INCAE Business School.

"Como incaista y presidente del Comité Nacional, me siento orgulloso de los resultados en este ranking. Contar con una escuela de negocios de la más alta calidad en Centroamérica demuestra el potencial de nuestra región para contribuir a la construcción de una sociedad más próspera, innovadora, competitiva y sostenible", sostuvo Alejandro Poma, presidente del Comité Nacional de INCAE en El Salvador.

Anualmente se gradúan alrededor de 300 alumnos del Master in Business Administration de tiempo completo de INCAE. "Esta institución cambió mi forma de ver los negocios con barreras geográficas o culturales y me convenció de que el verdadero negocio es globalizado. Para mí no es sorpresa que INCAE sea incluida dentro del top 100 MBA’s a nivel mundial. El dinamismo del método de casos, la calidad de los maestros, la diversidad de los alumnos y la relación con el empresariado regional hace de INCAE una de escuela de negocios excepcional", dijo Álvaro Barrios Solís, MBA Global 2017.