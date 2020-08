Indígenas cuestionan Tren Maya pese a apoyo de la ONU y Gobierno de México

Representantes indígenas cuestionaron ayer el proyecto del Tren Maya dos meses después del arranque de la obra, defendida por la ONU y el Gobierno mexicano como una promesa de desarrollo para el sureste del país.

En el primer conversatorio de "Voces de los pueblos indígenas y el Tren Maya", organizado por la ONU, habitantes originarios criticaron el proceso de consulta y la inversión de más de $5,000 millones en una megaobra en una región marginada.

"No podemos construir un tren cuando no tenemos acceso a la salud, a vida una libre de violencia, a la educación, no podemos traer infraestructuras cuando todavía no tenemos consolidadas ni tenemos acceso a ellas", argumentó Dulce Pat Puc, de la Coordinadora de Mujeres Mayas de Quintana Roo.

La construcción del Tren Maya comenzó a inicios de junio, con la meta de terminar dentro de dos años sus 1,460 kilómetros de extensión en los cinco estados del sureste: Tabasco, Campeche, Yucatán, Chiapas y Quintana Roo.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presume esta obra como detonante de desarrollo y para reactivar la economía tras la crisis de covid-19.

ONU-Hábitat reiteró este viernes que 46 % de los empleos creados por el Tren Maya hasta 2030 serán para indígenas de estos cinco estados, donde reside un tercio del total nacional y 60 de los 68 pueblos originarios.

Pero Pat Puc denunció que menos del 20 % de las tierras de la Península de Yucatán están en manos de pueblos indígenas.

También expresó preocupación por la "mercantilización" de su cultura.

"¿Los mayas vamos a ser un atractivo más o cómo? Esa es la preocupación que surge a raíz de este proyecto, que ya tiene el banderazo", manifestó.