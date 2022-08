Industria sigue afectada por la escasez de materias primas

La escasez de materias primas continúa afectando a la industria salvadoreña debido a problemas logísticos, afirmó la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI). Lo más sensible en el ámbito industrial es la poca disponibilidad de papel y cartón, materia prima para plásticos, y algunos insumos en el sector clínico farmacéutico.

"No podemos prever en cuánto tiempo llegará la solución absoluta. Muchas veces se piensa que el problema logístico solo son los contenedores que vienen en los barcos, pero no, también hay problemas de contenedores rodando por tierra", manifestó Eduardo Cader, presidente de la ASI.

"El Salvador no tiene navieras, solo un puerto activo, hay aglomeración de buques. Lastimosamente no producimos materias primas localmente y las importaciones han crecido, no solo en volumen sino en dólares, y eso no quiere decir que estamos produciendo más", aclaró.

Según el artículo ¿Cómo afectan las disrupciones globales del transporte de fletes en América Latina? publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los contenedores que permanecen en tierra por más tiempo que el habitual no pueden ser utilizados para nuevos embarques ni rutas adicionales, lo cual genera escasez ya que los compradores se quedan esperando su producto.

El BID resalta la necesidad de considerar "muy seriamente el grado de interconexión global", lo que implica diseñar las debidas estrategias de contingencia y mitigación, que incluyen por ejemplo, mapear con anticipación alternativas de transporte y logística, incluyendo ser flexible en modos de transporte, rutas y transportistas.

Asimismo, potenciar la eficiencia portuaria mejorando la calidad de las instalaciones físicas y de otras actividades de apoyo, como adoptar plataformas digitales avanzadas, como los sistemas de comunidad portuaria.

De acuerdo con datos del BID, en la actualidad, cerca de un 80 % del comercio se envía de manera indirecta, es decir, "que los envíos hacen una parada en al menos un país adicional antes de llegar al destino final".

Por meses, diferentes gremiales han asegurado que los empresarios han tenido que invertir más para cumplir con su producción y poder entregar a tiempo, lo que les ha llevado en algunos casos subir los precios.

"Hay que tomar medidas que muchas veces son mal calificadas, se dice que ‘los precios aumentan porque los empresarios (los suben)’ hay que conocer qué hay detrás de cada empresario y de los esfuerzos que hace por mantener los empleos. Entonces cuando hay un aumento de materias primas, eso definitivamente impacta las estructuras de costos de cualquier empresa", dijo Cader, en el anuncio del Congreso Regional de Energía, COREN 2022.

Anuncian COREN 2022

El directivo expuso que la novena edición del congreso, denominada: energía renovable para un futuro sostenible, busca impulsar al sector productivo a optimizar el uso de los recursos energéticos, desarrollar capacidades técnicas y profundizar en temáticas vinculadas con el sector energía como el estatus actual del mercado energético regional e internacional.

La ASI detalló que el evento será desarrollado del 24 al 26 de agosto próximo, en formato virtual y contará con alrededor de 65 participaciones de expertos nacionales e internacionales que compartirán las tecnologías de punta, la integración de la energía renovable, la electro movilidad, entre otros temas.

Cader agregó que también darán a conocer las últimas tendencias en energía renovable y analizarán temáticas de hidrógeno verde, mercado regional de certificados de energía limpia, los proyectos implementados con recursos renovables y su impacto en el desarrollo industrial en diferentes países.