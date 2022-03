Inflación limitaría el crecimiento de la economía y empleo

El acelerado proceso de inflación que experimenta El Salvador reducirá el consumo y, por ende, el crecimiento económico y el empleo, según estimaciones de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). El Banco Central de Reserva (BCR) estima que el crecimiento de la economía para este año será de un 4 %.

De acuerdo con la fundación, un aumento de precios reduce la demanda real y por lo tanto el crecimiento de la economía, sobre todo en países como El Salvador, donde el consumo representa más del 100 % del Producto Interno Bruto (PIB). En febrero, la inflación del país llegó a 6.7 %, la más alta en 10 años.

Desde enero de 2021, el aumento de los precios es generalizado, de los 12 grupos del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 10 presentaron inflación, en mayor escala el grupo de alimentos y bebidas con un 26.3 % - que tiene el mayor peso del valor de la canasta del IPC-, que a febrero subió un 9.5 %.

"La inflación elevada golpea el poder de compra de la población y presiona al alza la pobreza, lo cual solo se puede contrarrestar si los empleos e ingresos de las personas aumentan; sin embargo, las expectativas de empleo de parte de los consumidores se mantienen bajas, lo que implica que 2022 será un año difícil para la población", expone la fundación en su último análisis económico. "En 2020, la cuarentena obligó a muchas empresas a cerrar o reducir operaciones lo que provocó que cerca de 67,800 empleos se perdieran, y a otras a bajar los salarios y mantener los empleados", resalta.

Impacto

Un artículo publicado en el Blog del Fondo Monetario Internacional (FMI) asegura que el aumento de los precios de los alimentos impulsado por la guerra afectará más a las naciones más pobres.

"Los precios mundiales de los alimentos están preparados para seguir subiendo incluso después de alcanzar un récord en febrero, colocando la carga más pesada sobre las poblaciones vulnerables y sumando vientos en contra para la recuperación económica mundial", explica.

Según el organismo, la reducción de los suministros de fertilizantes y el aumento de los precios del petróleo aumentarán los costos de cosecha, transporte y procesamiento de alimentos, por lo que las autoridades deben evitar que esas presiones alimenten la inseguridad alimentaria evitando el proteccionismo y aumentando la asistencia social para los más pobres".

La semana pasada, la Asamblea Legislativa aprobó 11 medidas para intentar contrarrestar el impacto de la inflación, que incluyen: la eliminación de dos cargos a las gasolinas, renegociar los contratos con las distribuidoras de energía y suspender el cobro de aranceles.

El analista económico, Luis Membreño considera que lo conveniente es brindar subsidios a las personas con menos recursos. "No hay mucho más que hacer, creo que lo único que se puede hacer son subsidios directos a las personas de más escasos recursos. Creo que por esta parte no va a ver un impacto importante a favor de los ciudadanos, creo que el impacto mayor va a ser por el lado del gas, pero en combustible y alimentos, no veo que vaya a tener un impacto importante", manifiesta.

Recomendaciones

Una de las recomendaciones de FUSADES es focalizar los subsidios en las personas más vulnerables y que no pueden cubrir sus necesidades básicas. "En dicho segmento deben enfocarse los escasos recursos públicos, ya que las finanzas públicas tienen un alto déficit y no disponen del margen para seguir otorgando subsidios a usuarios con capacidad de pago", indica.

Promover el teletrabajo en aquellas actividades laborales que se puedan hacer desde la casa, reduciendo así el consumo de combustibles, es otra de las recomendaciones de la fundación.

Asimismo, propone "evaluar las compras anticipadas de granos básicos para disponer de reservas estratégicas, que puedan compensar una eventual escasez por los problemas geopolíticos en Ucrania y Rusia".