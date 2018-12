Inicia encendido digital con la televisión estatal

El encendido digital inicia hoy con la Televisión de El Salvador –Canal 10–, que se transmitirá primero en las salas de espera de las oficinas de Gobierno que ya son compatibles o cuentan con los decodificadores necesarios. El contenido también está disponible por cable. Para el resto de los hogares, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) prepara un plan de territorialización cuyos detalles se anunciarán a inicios del próximo año.

El estándar que se adoptó es el ISDB-TB, o japonés-brasileño, los televisores deben ser compatibles para que el contenido esté disponible con solo una antena externa o interna, según la intensidad de la señal. En caso contrario, necesitarán de un decodificador, una pequeña caja que recibe la señal y luego la entrega al televisor.

Además el contenido estará disponible en los celulares compatibles con la aplicación específica, sin cobro de datos.

Blanca Coto, superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones, explicó que el plan territorial es cuando llegarán a los municipios para dotar de decodificadores a hogares de escasos recursos y que en caso de los que tienen cable "la señal ya va a poder ser captada".

"Quien tiene cable no tiene problema alguno y va a poder seguir disfrutando. El punto es para toda esta población que no puede pagar cable. ¿Cuánto es la población que no puede pagar cable?, (es) altísima y son salvadoreños igual y tienen derecho a recibir variedad de información en una señal nítida en sonido e imagen", expresó la funcionaria.

El encendido digital será por pasos y no significa que la tecnología análoga dejará de funcionar. Prevén un plazo de tres años para culminar el proceso.

"La televisión digital ya convive entre nosotros, pero cuál es la televisión digital en la que estamos trabajando, (...) es aquella que es abierta, que el televidente lo único que necesita para tener esa señal es tener una antena en su casa, dependerá de la intensidad de la señal si la antena es externa o es interna", afirmó Carlos Valle, de SIGET.

Según el Ministerio de Economía (MINEC), son casi 600,000 hogares que tendrían la capacidad y en una base de 1.2 millones tienen que mapear quiénes necesitarán apoyo con cajas decodificadoras. Para esto están realizando un cruce con la base de datos del subsidio y con la Defensoría del Consumidor.

Esta tecnología, que ya han adoptado otros países en Latinoamérica, como México, permite mejor calidad de sonido e imagen, pero también brinda la capacidad de transmitir más contenido en la misma banda de espectro radioeléctrico.

El espectro es como una carretera por donde circulan los contenidos, el espacio es limitado, pero con la televisión digital esto cambia. En un tramo de 6 megahertz (MHz), que sería como un carril de la carretera, normalmente va un canal, pero con la nueva tecnología, en ese mismo tramo se pueden transmitir hasta seis canales en definición estándar o uno en alta definición más tres estándares, por ejemplo.

Así, la Televisión de El Salvador (TVES) tendrá tres canales: el Canal 10.1 transmitirá contenidos de entretenimiento, el Canal 10.2 emitirá la programación regular de Canal 10 actual y el Canal 10.3 emitirá contenidos de salud y educación.

Adriana Valle, directora de dicho medio, agregó que el reto es ahora para todos los canales de televisión poder desarrollar más contenidos.

El lanzamiento lo realiza este día el Gobierno en Mejicanos. Coto dijo que seleccionaron el municipio porque es bastante poblado, donde muchos hogares ven televisión por señal abierta. Agregó que cuentan con un transmisor en El Picacho. Además que ya hay capacidad de cobertura para 60 % de la superficie del país que equivale a 70 % de la población.

En una segunda fase instalarán un transmisor para la zona oriente y, posteriormente, un tercero específico para la zona de Ahuachapán, cuyo terreno accidentado dificulta la señal. Luego estudiarán aquellas zonas de "sombra", es decir, regiones que quedan sin cobertura por razones topográficas para instalar transmisores de menor tamaño.

La SIGET además informó que los canales privados ya todos realizaron sus pruebas de transmisión digital y todas fueron exitosas.

Por otra parte, se instalará un sistema de alerta temprana, para que el Gobierno pueda alertar, inmediatamente a la población salvadoreña, en caso de desastres naturales. Ingenieros de Japón han capacitado a personal salvadoreño para usar la tecnología.