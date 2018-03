Instituciones de Gobierno compraron menos a las mypes durante 2016

Lee también

La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) presentó un informe en el que se detallan las compras que realizaron las instituciones de Gobierno a las micro y pequeñas empresas (mype) en 2016. Según el documento, las entidades públicas compraron $93.2 millones a las mypes, mientras que en 2015 había sido $158.8 millones; es decir, $65.6 millones menos.“Yo creo que se pueden especular varios factores que han afectado porque no tenemos plena certeza de esto. Se puede considerar el tema de austeridad que tiene el Gobierno y un poco el tema de la crisis fiscal (en El Salvador). Pero no tenemos datos exactos que nos indiquen por qué disminuyeron los montos. En este momento no tenemos ese análisis”, sostuvo la directora ejecutiva de la CONAMYPE, Ileana Rogel.Incluso en 2014 el monto de compras públicas fue mayor que el del año pasado. Según datos de la CONAMYPE, en 2014 la compras fueron $105.6 millones; es decir, $12.4 millones más que en 2016. Asimismo, el sector de la mediana empresa también reportó una disminución.Según el informe de la CONAMYPE, este año la instituciones de Gobierno compraron $161.9 millones a la mediana empresa. Dicho monto representó una disminución en $223.2 millones en comparación a 2015 que registró $385.1 millones.