Integral lanza innovador producto financiero Flexipago para MYPES

Integral, Sociedad de Ahorro y Crédito, presenta su nuevo servicio financiero Flexipago, que entre sus ventajas figura el de facilitar el acceso a financiamiento a los empresarios de la micro y pequeña empresa, gracias a la adecuación de sus cuotas según su temporada de ventas.

“Flexipago es innovador y único en el mercado, porque permite analizar los flujos y estacionalidad de los diferentes negocios para que el empresario de la micro y pequeña empresa pueda ajustar su cuota acorde a esa estacionalidad”, explica Evaristo Alas, Gerente de la División Comercial de Integral.

De acuerdo con Alas, Flexipago permite que los empresarios de la MYPE puedan reducir sus cuotas hasta en un 25 % en las temporadas bajas, y pagar más en las temporadas altas. “La cuota se ajusta al flujo de efectivo del empresario MYPE para que haga pagos de acuerdo con las temporadas de sus ventas, sin tener que pagar una cuota fija durante todo el año”, explica Evaristo Alas.

Este nuevo servicio financiero está disponible en cualquiera de las 26 agencias de Integral distribuidas en todo el país. “El proceso inicia con una visita de uno de nuestros asesores para conocer la necesidad del empresario de la micro y pequeña empresa, evalúa el negocio, se hace la precalificación y se da luz verde al proceso”, explica el Gerente de la División Comercial de Integral.

Innovador. Evaristo Alas, Gerente de la División Comercial de Integral, detalla que Flexipago es innovador y único en el mercado para apoyar a la MYPE.

Flexipago permite el financiamiento con destinos productivos, incluso para la consolidación de deudas de los negocios, brinda hasta $50 mil, con plazos de hasta 84 meses, y una cuota que se ajusta a las fluctuaciones del negocio. “Atendemos las actividades relacionadas a comercio, servicio, transporte, agro. Es amplio el abanico de clientes que podemos atender”, señala al respecto Evaristo Alas.

Flexipago también es un producto diseñado para apoyar a los empresarios de la MYPE al brindarles a todos, acceso gratuito a un programa de formación para desarrollar y fortalecer sus capacidades empresariales, lo que permitirá incentivar el crecimiento de sus negocios.

“Queremos incidir en el empresario, proporcionándole herramientas que le den sostenibilidad en el tiempo y puedan hacer crecer su negocio de forma consistente y ordenada”, concluye Evaristo Alas, Gerente de la División Comercial de Integral.

Atención. Con Flexipago Integral busca darle herramientas que vuelvan sostenibles los micro y pequeños negocios y puedan crecer de forma consistente y ordenada.

Integral, como único miembro del país y primero en Centroamérica del Global Alliance for Banking on Values, se destaca por promover una banca con valores; además, certificados en los Principios de Protección al Cliente Smart Campaign, garantiza la atención y servicio a los clientes, basados en las mejores prácticas, productos y servicios financieros.

Para ampliar información o acceder a Flexipago también está disponible el call center de Integral 2250-6090, se puede escribir a su WhatsApp 7851-0530, visitar www.integral.com.sv, o las redes sociales de Facebook: IntegralSVhttps://www.facebook.com/IntegralElSalvador, e Instagram: Integral.SVhttps://www.instagram.com/integral.sv/?hl=es.