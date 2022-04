Inversiones Bolívar inicia la construcción de la torre Avitat Link

La nueva torre de apartamentos promete ser un lugar donde las experiencias del presente se proyectan hacia el futuro, Avitat Link será una torre de 10 niveles ubicada en Lomas de San Francisco, y contará con 78 apartamentos de 1 y 2 habitaciones.

“Nos entusiasma seguir siendo un referente de proyectos emblemáticos, estamos seguros de que Link será tan exitoso como los Avitat anteriores”, dijo Ricardo Pacheco, representante de Inversiones Bolívar.

Sus residentes disfrutarán de amenidades que conectarán con sus actividades diarias y sin interrupciones, entre ellas están: The Lobby, Green Link, Blue Room, Cloud Lounge, The Hub, Core Gym, Spark Terrace, Cool Pool, The Lab, Paw Zone y Staff Room.

“Avitat Link será una torre con la calidad que caracteriza a los proyectos de Inversiones Bolívar, hemos llegado a un nuevo segmento, que ha quedado encantado con cada uno de los conceptos, y este no será la excepción. Los apartamentos pueden adquirirse con ingresos familiares de $3,000 aproximadamente”, expresa Saúl Reyes, gerente de ventas de Inversiones Bolívar.

Inversiones Bolívar se caracteriza por desarrollar proyectos inmobiliarios extraordinarios, que, por su diseño y calidad, mejoran el estándar de vida para sus usuarios y para el entorno urbano que los rodea.

Para conocer más información de este proyecto puede ingresar a avitat.life/link o comunicarse con Gabriela Chicas: (503) 60090307 gabrielac@proyectosdevida.com