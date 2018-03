Isla incurre en otro impago de deuda

Lee también

El Gobierno de Puerto Rico incurrió en otro impago de su deuda cuando anunció este miércoles que no abonará algunos de los vencimientos y que solo aportará a los intereses de otros.El anuncio es el primero de su tipo hecho por el nuevo gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, quien durante la campaña electoral había insistido en que la deuda era pagable.Mediante el comunicado de prensa de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, el Gobierno informó que no emitiría los pagos que vencían este miércoles de las deudas correspondientes al Banco Gubernamental de Fomento, los bonos de obligación general del gobierno central, la Corporación de Financiamiento Público y la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura.Además, comunicó que se pagarían solo los intereses de la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), la Compañía de Fomento Industrial, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad para el Financiamiento Municipal, el Sistema de Retiro de Empleados Públicos y la Autoridad de Carreteras y Transporte.También indicó que el Banco Gubernamental solo cuenta con una liquidez de $156 millones por lo que no puede cumplir con el pago pendiente, $279 millones.