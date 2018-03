JOVEN 360 y Forja graduó a más Jóvenes con Valor

Lee también

La empresa JOVEN 360, que se dedica a trabajar con la empleabilidad de jóvenes a escala regional, y la Fundación Forja graduaron a unos 250 jóvenes que participaron en la cuarta edición del programa Joven con Valor.Este funciona como una capacitación en valores y formación del carácter de jóvenes, en su mayoría universitarios, que están cerca de comenzar a trabajar.El programa también tiene la ayuda de varias empresas, las cuales dan la oportunidad a estos jóvenes a realizar pasantías profesionales. En algunos casos, posteriormente son contratados de manera fija.Joven con Valor inició en 2012 y, según datos de JOVEN 360, han participado 1,300 jóvenes desde entonces. En ese mismo tiempo han sido 12 las empresas que han trabajado con el programa.“El programa responde claramente a una necesidad del entorno en el que JOVEN 360 actúa, es decir, la empleabilidad del joven, la atracción de talento de valor al sector privado y el impacto a la sociedad. Es una respuesta a una necesidad real que ocurre todos los días, cada uno de estos jóvenes representa la esperanza a ese problema puntual”, expresó la directora regional de JOVEN 360, Carla de Vanegas.La gerente del programa, Lourdes Argueta, explicó que Jóvenes con Valor está abierto a cualquier joven. “Los dos componentes básicos del proyecto son la formación de carácter, valores y el tema de la empleabilidad. A través de nuestra plataforma en línea joven360.com lanzamos una convocatoria para que los jóvenes interesados apliquen”, agregó.“Nosotros identificamos que tengan proactividad, que hagan voluntariado y que tengan el deseo de servir, porque esa es el objetivo de Jóvenes con Valor. Aplican más de 200 jóvenes por empresa, y el grupo seleccionado termina siendo de 25. Es un proceso que dura 10 meses. Las sesiones de Joven con Valor en el tema de carácter y valores se realiza una vez cada 15 días en un espacio habilitado por la empresa padrino del grupo de 25 jóvenes”, añadió Argueta.La gerente dijo que el “target” son jóvenes universitarios, y que la mayoría de empresas padrinas están solicitando alumnos de tercer año de la universidad en adelante. Afirmó que en cada edición del programa han participado 300 jóvenes en promedio.En un acto de graduación realizado en el auditorio de la Fundación Empresarial para el Desarrollo (FEPADE), algunos de los jóvenes graduados en ediciones anteriores del programa comentaron sus experiencias durante todo el proceso de Joven con Valor.“Los jóvenes con valor somos proactivos, con prioridades y con la mentalidad de ganar-ganar. Aquí no nos dieron solo un diplomado en valores, nos dieron herramientas para la vida”, comentó Carlos Portillo, graduado de la cuarta edición del programa.Claudia Solorzano, otra graduada de la reciente edición del programa, explicó que ella inició un proyecto de pasantía en Almacenes Simán y que ahora trabaja allí. “Cuando inicié este proyecto me acuerdo que apenas y podía hablar en público; me ponía nerviosa. Ahora estoy aquí frente a ustedes hablándoles de mi experiencia”, agregó dirigiéndose a los presentes en el auditorio.Por su parte, Frank Velásquez, quien se graduó del programa hace cuatro años, dijo que su experiencia estaba más encaminada en la decisión de un proyecto de vida. “Cuando uno sale de la universidad a veces no se sabe qué es lo que se quiere; yo con este programa definí que me gusta trabajar en el área de recursos humanos”, añadió. Actualmente Velásquez trabaja en Tigo como consecuencia del programa.En la cuarta edición del programa participaron 11 empresas padrinas entre las que se puede mencionar a Grupo Agrisal, Banco Davivienda, Almacenes Simán, Tigo, Hanes Brands, Scotiabank, Unilever, entre otras. Además, LA PRENSA GRÁFICA también participó como empresa aliada al programa. Y Lourdes Argueta anunció que para la quinta edición se unirá ADOC y el ingenio la Cabaña.