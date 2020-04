Japón concede condecoración a expresidente de insinca

Lorenzo Rivera Arévalo, fundador y expresidente de la empresa Industrias Sintéticas de Centroamérica (INSINCA), será condecorado por el Gobierno de Japón, según anunció la embajada de japón acreditada en el país por medio de un comunicado.

La sede diplomática informó que la Oficina del Gabinete del Gobierno de Japón hizo público ayer el listado de personas extranjeras que serán condecoradas por Japón para la primavera del año 2020 y en cuyo listado figuraRiveraArévalo.

El empresario recibirá la Orden del Sol Naciente, Rayos de Oro y Plata, por su contribución, "tanto al estrechamiento de los lazos económicos entre Japón y El Salvador como al fortalecimiento de la amistad entre los dos países", mediante su trabajo desde 1985 hasta el año 2016, como presidente de Industrias Sintéticas de Centroamérica, S. A. (INSINCA).

La empresa nació en en 1966 con una coinversión entre el Gobierno salvadoreño, a través del entonces Instituto Salvadoreño para el Fomento Industrial (INSAFI), que hoy es la Corporación Salvadoreña de Inversiones (CORSAIN), y cuatro empresas japonesas: Toray Industries, Inc., Mitsui Company, Ltd., Chory Company, Ltd. y Gisen Company, Ltd.

Uno de sus productos más emblemáticos es la tela Sincatex. Cavalier es otra de sus marcas reconocidas.

La empresa vende parte de su producción en El Salvador, y el resto es exportada hacia la región centroamericana y Estados Unidos.

La comisión de relaciones exteriores, integración centroamericana y salvadoreños en el exterior de la Asamblea Legislativa conoció la mociónpara la aceptación de la condecoración en diciembre pasado.