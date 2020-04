Javier Simán asumirá presidencia de la ANEP

Simán que dejó el cargo de la gremial industrial en junio de 2017 después de seis años de estar al frente, fue pre candidato también a la presidencia de la república por el partido ARENA. Es abogado y ha sido director de diferentes gremiales.

"Yo ya cumplo dos periodos, los estatutos no permiten ninguna reelección, y yo creo que es bueno que haya sangre nueva", dijo Cardenal en televisión y agregó que en esta ocasión solo hubo un candidato a ocupar el puesto y este fue elegido de manera unánime por la Junta Directiva.

La llegada de Simán no cambiaría el ritmo de las negociaciones que tiene la gremial con el gobierno, donde se busca la aprobación de incentivos y apoyos para que las empresas puedan afrontar de mejor manera la crisis que ha traído la pandemia a la economía.

" Él (Simán) ha estado a participando (en las negociaciones), lo que hemos estado haciendo no es un secreto, no hay ninguna negociación oscura, no se ha hecho ningún negocio, todo es para apoyar a los más vulnerables", recalcó Cardenal que asumió la presidencia de la gremial en 2016.

La ANEP representa a 15, 000 empresas salvadoreñas.