Jóvenes señalan desafíos para incorporarse al mercado laboral

El "Encuentro por el Empleo" que realizó ayer el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) se llenó en su mayoría de jóvenes que señalaron varios desafíos, como la falta de experiencia y de oportunidades en sus áreas específicas de estudio.

"Hace un mes que me cesaron, estaba en la industria del ‘call center’. Yo soy licenciado en Comunicaciones y cuando salís del bachillerato no te explican cómo el mercado laboral te exige y cómo las diversas universidades te van a preparar para la carrera que vos escogés", opinó Dagoberto, de 25 años, uno de los asistentes al evento.

César, otra de las personas que asistió, tampoco ha logrado encontrar trabajo en su área. Hace seis años culminó sus estudios como enfermero, pero nunca ha ejercido. Ayer llegó con su currículum con la esperanza de encontrar algo en el campo de la salud.

Su último trabajo fue en una imprenta que cerró.

Considera que la dificultad para encontrar un empleo se debe a la mala economía del país, a "la falta de dinero" y a que el mercado "no da abasto" para todas las personas que se gradúan.

En el evento de ayer participaron, según el MTPS, 675 empresas de varios rubros, muchas del sector de comercio y servicios. Rolando Castro, titular de la cartera, mencionó que eran más de 10,000 plazas las ofertadas.

El funcionario detalló que se enfocará en el tránsito a la formalidad en el empleo; a la fecha la mayoría de salvadoreños que trabajan no cotiza a la seguridad social ni ahorra para la jubilación.

De acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), solo el 14.1 % de los asalariados con menores ingresos cotizaba al Seguro Social en 2017, en comparación al 67.1 % de los salvadoreños con mayores salarios.

Además, según la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), entre 2014 y 2018, unos 275,000 jóvenes entraron al mercado laboral, pero solo se crearon 49,972 empleos, lo suficiente para nada más dos de cada 10 jóvenes salvadoreños.

Sara, de 24 años, expresó que lleva seis meses buscando trabajo de "display" o asistente administrativa, "lo que salga primero". Ha tenido cuatro empleos, siempre temporales.

"Lo único que preguntan es la experiencia laboral que uno tiene, en qué rama uno se ha desempeñado, si uno está dispuesto a trabajar y al final solo le dicen que le van a llamar y obviamente no lo llaman a uno", comentó.

Marisol y Ernesto, ambos de 22 años, dijeron estar buscando empleo desde hace un año.

"Se me ha hecho difícil porque las empresas no te dan la oportunidad como profesional, somos graduados ya y nos piden experiencia, pero hemos trabajado en el tiempo que estudiamos y ellos no lo toman en cuenta", agregó la joven que es técnica en redes informáticas.

"Llevo un año y medio buscando trabajo (...) cuesta que se nos abran las puertas. Entiendo que pidan cierta experiencia, pero al salir de la universidad, con la única experiencia que contamos es con la que nos da la carrera, que son las horas profesionales, pero para algunas empresas eso no cuenta", añadió Ernesto.

El ministro Castro abordó la dificultad para encontrar un primer empleo y anunció que está trabajando en un proyecto con el BID, en el que se financiaría la mitad del salario del trabajador por un período de tres a cuatro meses. "Los estigmas se acabaron, no podemos solicitarle experiencia laboral a los jóvenes cuando su edad oscila entre los 18 y 21 años", dijo.

Además, anunció la creación de una bolsa de empleo con 225 empresas destinada a salvadoreños retornados de Estados Unidos, para que estos no sean presas de los "coyotes" e hipotequen las propiedades familiares para tener capital y regresar así al norte.