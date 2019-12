Juan José Daboub es potencial candidato a presidente del BID

Juan José Daboub, exministro de Hacienda y ex secretario técnico de la Presidencia de El Salvador, es un fuerte candidato a convertirse en el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aseguraron fuentes del Partido Republicano en Washington D.C.

En el proceso de selección del presidente del BID, el voto de Estados Unidos es decisivo, y la administración de Donald Trump apoyaría una nominación de Daboub, afirmaron. El ex funcionario fue parte del gobierno del ex presidente Francisco Flores (1999-2004) y actualmente es presidente y CEO de The Daboub Partnership, y director ejecutivo fundador del Instituto de Adaptación Global. También fue gerente del Banco Mundial.

Durante su paso por el Ejecutivo, lideró procesos de reforma económica, como la privatización de las empresas, hasta entonces estatales, de distribución de energía y de servicios de telefonía.

La administración Trump ve a Juan José Daboub como uno de los cuadros más preparados y más idóneos para dirigir el BID, dijo un líder republicano cercano a esta. "Es el único ministro de finanzas que ha logrado un grado de inversión para El Salvador, y tiene prestigio global por su liderazgo en el Banco Mundial", dijo la fuente, en referencia a las calificacionees de riesgo que mantuvo El Salvador durante la primera parte de la década de los 2000, y que le permitía tener acceso a préstamos internacionales a bajas tasas de interés.

La fuente, que fue además parte de la administración del ex presidente George Bush hijo, insistió en que la administración Trump considera a Daboub "candidato de primera línea", porque considera que tiene capacidad de confrontar los grandes desafíos de la región: crecimiento y desarrollo en Centroamérica, responder a la crisis venezolana y a desafíos como la "agonía de Haití". "Por su expertise en los asuntos de cambio climático, es visto como un candidato que puede juntar a varios países socios del BID, dentro y fuera de la región", agregó.

Explicó que, para los tomadores de decisión en Washington, que Daboub llegue a la presidencia del BID significaría que durante dos mandados, es decir, 10 años, habría alguien poniendo especial atención a Centroamérica y que se podrían resolver los problemas de la región que hacen que aumente el flujo el migrantes a Estados Unidos.

Otro elemento que abona al apoyo a Daboub, señaló la fuente, es la buena relación que mantiene el presidente Nayib Bukele con la administración Trump. "Si el presidente Bukele propone al Dr. Daboub, la administración Trump la va a tomar en serio. Debe ser propuesto por el presidente de su propio país y es el único candidato salvadoreño imaginable, y el más capaz y más prestigioso de los otros candidatos que se están mencionando", acotó.

Daboub, consultado por LA PRENSA GRÁFICA respecto a la elección del próximo presidente del BID, y dijo que se siente honrado por el reconocimiento que está recibiendo en el país e internacionalmente, pero "el hecho más importante en esta etapa es que es una facultad exclusiva del presidente Bukele decidir si habrá o no habrá un candidato salvadoreño, y si habrá un candidato salvadoreño, la decisión de quién sería ese candidato también es un asunto exclusivamente decidido por el presidente Bukele".

"Lo que me ha impactado es encontrar, en Washington y en otros países, que por diversas razones, por primera vez, las condiciones están presentes y el apoyo está disponible, para la elección de un candidato salvadoreño para convertirse en el próximo presidente del BID", afirmó.

Por su parte, agregó, habiendo manejado desde el segundo puesto mas alto del Banco Mundial las ayudas para el desarrollo de 110 paises en Africa, America Latina, el Caribe, Asia, y el Medio Oriente, "sería un enorme honor y una oportunidad histórica poder brindarle a nuestro propio país, a nuestro nuevo gobierno y a nuestro pueblo, un mayor apoyo del BID del que nunca antes habíamos recibido".

La nominación de Daboub debe definirse pronto. "El presidente de cada país debe decidir antes de que comience 2020 si presentará candidato. Si se espera más allá, se entiende internacionalmente que no ofrecerá candidato. Una vez comience enero, las cosas se moverán rápido", dijo la fuente republicana.