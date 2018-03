Kingsland pedirá auditoría independiente en Avianca

Lee también

El plan para consumar una importante operación conjunta entre Avianca Holdings y United Airlines despertó dudas en un grupo de accionistas salvadoreños, que ahora propondrán aplicar una auditoría independiente. El objeto de esta investigación son las recientes operaciones comerciales y financieras que registró la empresa en un período reciente.La solicitud formal vino de Kingsland Holdings Limited que representa los intereses de la famlia Kriete. Ellos son los segundos accionistas dentro de Avianca, solo después de Synergy Aerospace Corp., que representa Germán Efromovich y posee la mayoría en acciones.Así, Kingsland pidió “que Avianca convoque a una reunión extraordinaria de accionistas para votar la designación de un auditor independiente” que examine las transacciones impulsadas por Synergy.Los estatutos de la compañía ordenan que la reunión ocurra en los próximos 10 días. Kingsland aclaró que si no hay aprobación para la auditoría por una posible negativa de Synergy, entonces, han considerado ir a una corte civil en Panamá, para que designen desde ahí a los auditores independientes. Ellos revisarán las referidas transacciones de acuerdo con el artículo 425 del Código de Comercio de la República de Panamá.La empresa no detalló las transacciones que incluirían en la investigación externa. Sin embargo, en la demanda que promovieron los accionistas salvadoreños el pasado 28 de febrero objetaron la compra de aeronaves, financiamientos que habrían recibido de Elliott Management, negocios con OceanAir, entre otros.Efromovich, presidente de Synergy, dijo hace una semana que los desacuerdos con Kingsland venían desde hace un año.Roberto Kriete, representante de Kingsland en la directiva de Avianca, ya había solicitado la contratación de un auditor independiente, pero Synergy al parecer no quiso aprobarlo.Kriete considera que Efromovich actuó para beneficio propio desde Synergy. Esta conducta más “la aparente naturaleza unilateral de dichas transacciones que favorecen a Synergy a expensas de los otros accionistas de Avianca”, motivaron la demanda.