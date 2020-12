La ACAFESAL advierte colapso del cultivo si no hay apoyo estatal

El cultivo del café colapsará en dos años en El Salvador si no se concreta una política de apoyo por parte del Estado, considera la Asociación Cafetalera de El Salvador (ACAFESAL).

Omar Flores, presidente de la gremial, señaló que El Salvador tuvo una cosecha en 1992-1993 de 4.3 millones de quintales, que contrasta con el último ciclo agrícola, que solo dejó 740,100 quintales.

Otros datos como la superficie de cultivo, también evidencian el declive del cultivo, señaló.

La gremial envió por tercera vez un conjunto de propuestas al presidente de la República Nayib Bukele. La primera vez fue en marzo 2019, cuando había sido electo presidente, y en junio, tras asumir el cargo.

La gremial sigue expectante de "Café Proyecto País" que se formuló el año pasado, pero no se ha aplicado. Mientras tanto, muchos productores siguen siendo embargados al no poder pagar sus créditos, otros han dejado de trabajar las fincas pues ya no son sujetos de crédito.

Flores agregó que el "Café Proyecto País" podría tener un costo de alrededor de $637 millones, de acuerdo a la información que han recibido por parte de funcionarios.

En febrero se les dijo que el proyecto seguía en marcha, pero hasta la fecha no se ha concretado. Además, tampoco han identificado que alguna acción del proyecto esté en el presupuesto 2021.

La ACAFESAL además advirtió que las tormentas Iota y Eta, que azotaron al país este año, tendrán daños que se manifestarán hasta la cosecha que iniciará en octubre 2021, pues la humedad provocará un brote de roya, que reducirá el rendimiento de las fincas.