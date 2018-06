La ASI exhorta a fortalecer la confianza y las instituciones

Eduardo Cader, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), dijo que el país pasa por momentos difíciles y que hay un “peligroso deterioro institucional”.

“Vivimos una crisis de valores, que se refleja en el irrespeto de muchos a la ley y en la constante búsqueda de acumulación de riquezas materiales por vías ilegales”, enfatizó.

“Como empresarios quisiéramos no estar perdiendo el tiempo en estériles confrontaciones y dedicarnos a generar empleos, atraer inversión, hacer negocios. Sin embargo, no podemos abstraernos de nuestra realidad, sobre todo cuando estas acciones afectan nuestra estabilidad”, agregó.

El presidente de la ASI se refirió también a la inseguridad y la falta de confianza. Algo relacionado al estancamiento de la inversión, la generación de empleo y el lento crecimiento de la economía.

“La confianza es lo más importante para que haya inversión nacional y extranjera, confianza en nuestras instituciones, en el respeto a las leyes”, dijo.

La economía de El Salvador ha acumulado varios años de bajo crecimiento, el Banco Mundial (BM) estimó que para este año el PIB incrementará un 2.3 %. Esto contrasta con el ritmo más dinámico de las demás economías de Centroamérica.

Según el BM, Guatemala y Honduras crecerán al 3.1 % y 3.5 %, respectivamente, este año. Mientras que los PIB de Costa Rica y Nicaragua incrementarán en 3.4 % y 4.7 %, y Panamá, a la delantera en toda la región, crecerá a un ritmo de 5.6 %. Cader también enfatizó en la necesidad de una estrategia clara para que el país pueda crecer más.

“Nuestra filosofía como empresarios es invertir y tener la mejor tecnología, y poder competir con empresas de primera clase en cualquier lugar del mundo, y ofrecerle al consumidor un excelente producto; y eso se logra hacer con políticas y reglas claras”, expresó. De acuerdo con FUSADES, cada año entran al mercado laboral 55,000 jóvenes, pero la economía no crece a un ritmo suficiente para generar esa cantidad de empleos formales.

Cader advirtió a los empresarios sobre el riesgo de que el país llegue a caer en el populismo por el deterioro de la economía, seguridad e institucionalidad política en El Salvador.

Dijo que es de tener cuidado “que la medicina no nos vaya a salir más cara que la enfermedad”. Enfatizó que “ante el abuso que algunos políticos han hecho de nuestra débil democracia” puede haber un riesgo de caer “en las garras del populismo”.

Cader pronunció este discurso el jueves pasado durante la entrega de los premios ASI. Sus palabras hacen eco a las que pronunció un día antes Miguel Ángel Simán, empresario y presidente de FUSADES, que también advirtió del riesgo de políticos oportunistas y populistas ante el desgaste del sistema político.

“Si fracasamos, y los electores se dejan seducir, no será porque no lo sabíamos, sino porque lo permitimos con nuestros esfuerzos equivocados, o por la ambición de poder de algunos que se prestaron en hacerle juego a oportunistas que predican la antipolítica”, expresó el presidente de la institución.

premian a Javier Simán

Javier Simán, que fue presidente de la ASI y que compitió en las elecciones internas de ARENA para ser el candidato para las elecciones presidenciales de 2019, también se pronunció.

Simán fue nombrado como miembro honorario de la gremial por el aporte a varios temas de agenda nacional, así como la promoción de algunas inversiones en sectores como la energía.

“En la ASI aprendí que hay que cambiar la manera de hacer política en nuestro país (...) no hay que seguir criticando, sino que cambiar la manera de hacer las cosas. Me dijeron que me metiera en la piscina política y acepté el reto”, expresó Simán.

El empresario sostuvo que aunque no será el candidato de la derecha, seguirá trabajando.

“Yo quise cambiar El Salvador desde arriba, desde la presidencia, pero Dios no quiso, Dios quiere que trabajemos desde abajo, a la par de nuestra gente y vamos a seguir a la par de todos ustedes”, agregó. Simán dijo que desde la ASI los empresarios deben seguir defendiendo la democracia, las libertades y el estado de derecho, “porque sin ellas, no hay negocio, no hay crecimiento”.

“Este país no es de los que nos gobiernan, este país es de todos nosotros, así que cada uno de nosotros tenemos que enrollarnos nuestras mangas y trabajar para sacar adelante a nuestro país, cada uno desde su trinchera”, agregó el empresario.

