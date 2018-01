“La DGA ha sido un duro caballo”: Armando Flores, director de Aduanas

Así se refirió el actual director general de Aduanas, Armando Flores, al inicio de su gestión al frente de una institución que ha sido muy criticada en los últimos años, sobre todo por los empresarios y exportadores.

El director general de Aduanas, Armando Flores, expresó hoy, en la entrevista matutina de canal 33, que asumir el cargo que actualmente tiene fue como “montar un caballo duro”. Durante los últimos años la Dirección General de Aduanas (DGA) ha sido criticada -principalmente por el sector empresarial y exportador- como una institución burocrática y que no ha contribuido por mejorar el tema de la facilitación de comercio en El Salvador.

“Yo no soy de las personas que tapan el sol con un dedo. En mi opinión, el formato de las aduanas (en El Salvador) no responde al formato de la aduana del siglo XXI, incluyendo la atención a los usuarios. El actual sistema de atención al cliente no es suficiente ni tampoco el adecuado”, reconoció Flores.

“El servicio público se debe seguir modernizando; hay que simplificarlo. Hay que hacer un esfuerzo para que en todas las entidades del Estado se cambie el chip de que bajar la tramitología es lo mismo que bajar los controles. Al país le viene bien los procesos de mejoras regulatorias y simplificación de trámites”, agregó el funcionario.

El funcionario, que dijo pronto cumplirá seis meses al frente de la DGA, aceptó que en este momento las aduanas no tienen un sistema de manejo de colas y que tampoco tiene un sistema moderno y eficiente de correspondencia. “La Aduana conoce poco sobre el tema de facilitación… en este tema, Aduana no está a la altura de lo que necesita el país”, añadió.

Ante la problemática en Aduanas, Flores comentó que aspira dejar un nuevo sistema de atención de los usuarios en Aduanas. “Yo quiero dejar como legado un sistema moderno que tenga un call center, que tenga un sistema de manejo de colas y que tenga procedimientos expeditos”, concluyó.