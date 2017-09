La FECAMCO demanda a Gobiernos de C. A. más eficiencia en el gasto público

La Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica (FECAMCO) demandó ayer a los Gobiernos de la región centroamericana más eficiencia en el uso y gasto de los fondos públicos.

La federación presentó un estudio técnico sobre la evolución de la situación fiscal en Centroamérica en San Salvador. Según uno de sus hallazgos, en promedio, las empresas de Centroamérica pagan un 45.8% de impuestos; mientras que las compañías de los países OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) pagan 40.9%. El estudio determinó además que el sistema tributario de los países de la región es menos amigable con los contribuyentes que en los países desarrollados.

“Hay que poner las cosas en el contexto adecuado. No es un tema de que las empresas no quieren pagar impuestos. Es que ya vimos los números, no puede ser que tengamos promedios superiores a los países desarrollados pagando impuestos. Eso nos lleva a pensar que tenemos un problema de estructura y de eficiencia del aparato estatal”, expresó Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Costa Rica, quien presentó el estudio.

En El Salvador, por ejemplo, las empresas deben realizar 41 pagos cada año. En Costa Rica, por cada $100 que gana una empresa debe entregar $60 al Estado.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Costa Rica, Yolanda Fernández, afirmó que el crecimiento del gasto publico en su país “no es sostenible”.

“Es el mal manejo de los recursos públicos lo que en algunos países –como en El Salvador– ha hecho que las arcas del Estado estén siempre escasas de dinero, y por eso tienen que recurrir a cada vez más y más deuda para cubrir los hoyos fiscales que produce su ineficiente o corrupta administración”, apuntó, por su parte, Javier Steiner, de la Cámara de Comercio de El Salvador.

José de la Rosa Lam, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Colón, Panamá, mostró su preocupación por el alto nivel de informalidad que hay en la región y criticó que los Gobiernos buscan impuestos en el reducido grupo que hace negocios formales.