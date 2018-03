La aerolínea VECA nunca fue rentable, revelan reportes

Lee también

Las finanzas de la aerolínea Vuelos Económicos Centroamericanos, S. A. de C. V. (VECA) nunca terminaron de despegar, pues esta reportó pérdidas desde que comenzó a operar, según los balances financieros que ha presentado ante el Registro de Comercio, en el Centro Nacional de Registros (CNR).La sociedad fue constituida en septiembre de 2011, y conforme pasó el tiempo fue cambiando de accionistas. El aporte inicial para el capital social fue de $2,000, según el acta de constitución. En 2011 y 2012 la empresa no reportó ningún movimiento financiero.La Autoridad de Aviación Civil (AAC) de El Salvador autorizó las operaciones de VECA en marzo de 2014. El certificado tiene una vigencia de cinco años. La empresa inició los trámites para obtener el permiso de la AAC en 2013.Ese mismo año la aerolínea reportó, según el balance de resultados de 2013, una pérdida de $368,155.89. En sus activos figuraban $442,683 de gastos pagados por anticipado; $18,071 por mejoras a las instalaciones que arrendaba; la compra de equipo aeronáutico por $21,066 y equipo de cómputo y comunicaciones por $371,225. A vehículos se destinó una partida de $10,000, mientras que en gastos de proyectos en desarrollo se destinaron $3.5 millones.En cuanto a pasivos, la sociedad informó que debía $163,845 de beneficios para sus empleados, $79,903 de impuestos, $208,206 a proveedores. Sus deudas a largo plazo llegaban ese año a $5.1 millones y deudas no financieras también eran de $5.1 millones. A la empresa International Lease Finance Corporation, que ofrece servicios de equipos de vuelos y gestión de flotas, se le debían $13,511. La firma auditora destacó, por su parte, que $750,000 costó el arrendamiento de aeronaves.Los primeros ingresos que percibió la aerolínea fueron de $21,070; sin embargo, sus gastos administrativos alcanzaron $373,399 y los gastos de venta $14,612, de acuerdo con el estado de resultados de 2013. En esa oportunidad, VECA informó sobre un aumento en su capital de $1.9 millones, de tal modo que su patrimonio llegó a $2 millones, pero al sumarle la pérdida este quedó en $1.6 millones.En 2014, las cuentas de VECA reflejaron de nuevo números rojos. El balance correspondiente a este año muestra que las pérdidas alcanzaron $957,621. Durante este ejercicio la partida de deudores comerciales mostraba una cuenta de $1.5 millones y $725,463 en un seguro para una aeronave.La empresa pagó $954,862 por mejoras a sus oficinas, $401,810 por equipos aeronáuticos y $51,553 por herramientas y $151,546 por maquinaria y equipos. La adquisición de equipo de computación costó $1 millón y la adquisición del software, $990,899.Además se contrató una consultoría para un plan de negocios que costó $453,851 y se detalló un gasto de $17.7 millones en el proceso de rutas y certificaciones. En gastos por procesos legales y administrativos se usaron $2.2 millones. Se depositaron $900,000 como garantías para las aeronaves, según los documentos presentados al registro.Las deudas por préstamos sumaron $23.1 millones en 2014. Este fue el primer año en que la empresa reportó ingresos de $42,302 en concepto de pasajeros. Pero la cuenta de gastos por sus operaciones aéreas fue de $501,699 y la de gastos administrativos de $444,164. Este año su patrimonio pasó a ser de $674,223.En 2013, el 60 % de las acciones de la aerolínea fue adquirido por El Día Corporation, N. V. En los estados financieros de 2015 las pérdidas de la compañía fueron más considerables totalizando $16.2 millones pese a que en diciembre de ese año recibió una inyección de capital de $35 millones.En 2015, VECA recibió $2.5 millones por venta de boletos a los pasajeros. Empero solo sus gastos de mantenimiento de aeronaves eran similares, es decir $2.5 millones. Los costos operacionales por vuelos eran de $4.6 millones y por un vuelo chárter $61,643. Los gastos por el personal ascendían a $7 millones para un subtotal de $18 millones.La aerolínea recibió financiamiento del Grupo Alba. Según se dijo, esta recibió $14 millones, aunque durante su lanzamiento la promesa fue que el financiamiento llegaría a $60 millones para VECA al cierre de 2015, según declaró a medios José Luis Merino. Esta semana la aerolínea que volaba a cuatro ciudades centroamericanas dejó de realizar vuelos.