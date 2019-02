La ampliación del aeropuerto Romero con 40 % de avance

El proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez (AIES-MOARG), en su etapa número uno, lleva a la fecha un 40 % de avance en obra civil, según informó la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), que pagará $37.8 millones por este.

El contrato con CAABSA, la empresa ejecutora del proyecto, se firmó el 23 de abril de 2018. El plazo fijado en el documento para ejecución de la obra es de 435 días calendario. De manera que el restante 60 % deberá hacerse en tres meses y medio, ya que CEPA aseguró ayer que la entrega está prevista para mayo próximo.

"Llevamos un porcentaje importante en la obra civil, hay compromiso de acelerar", comentó Nelson Vanegas, presidente de CEPA, durante una visita al área del proyecto junto al vicepresidente de la república y secretario técnico, Óscar Ortiz.

La terminal de pasajeros se encuentra sobrepasada en su capacidad de atención. En 2018, el aeropuerto recibió 3.4 millones de pasajeros, lo que representó un crecimiento del 8 % en comparación a 2017.

En octubre, CEPA informó que los trabajos habían avanzado un 20 %. En esa ocasión, el presidente de la entidad autónoma también dijo que "había que acelerar el paso".

Plan original vs. cambios

"Todo está con respecto al plan maestro", apuntó Vanegas. Sin embargo, bajo la actual administración se introdujo una serie de cambios al documento que en 2013 presentó la firma estadounidense Kimley-Horn. De acuerdo con el plan maestro, la primera fase de ampliación del aeropuerto debía ejecutarse entre 2014 y 2017. Pero esta se concluirá con dos años de retraso.

Para financiar los trabajos de modernización y ampliación del aeropuerto, CEPA ha originado tres titularizaciones, según ha dicho Vanegas.

En 2013, CEPA originó la primera titularización de $58.2 millones para ejecutar el plan de rehabilitación y modernización de la terminal.

La segunda titularización de CEPA fue de alrededor de $19 millones. Con esta segunda colocación se construyeron cuatro estacionamientos para aviones ($6.5 millones), una sala de espera subdividida en cuatro puertas ($5.7 millones) y se remodeló el parqueo ($5.5 millones).

Con la tercera emisión, se ha financiado el proyecto de ampliación en su primera etapa. CEPA ha destinado alrededor de $143.2 millones al aeropuerto con lo erogado para el plan de rehabilitación más los nuevos desembolsos para la ampliación de la terminal. El plan maestro de Kimley-Horn estimó que la primera fase de expansión costaría $115.5 millones.

CEPA lo modificó porque consideró que el costo era muy elevado. Pero no solo eso, según la propuesta original de plan maestro el área a construir con este monto iba a ser de 45,000 m², y no 23,000 m² como finalmente se ejecutará, sin incluir los 1,960 m² de las salas de espera A, B, C y D y el área de nuevas oficinas y de puertas 8 a la 10, la cual está por finalizar.

Según dijo Vanegas ayer, el proyecto de expansión permitirá adicionar cinco puentes de abordaje a los actuales, para llegar a 19 puentes. La CEPA dijo además que ya está finalizada una serie de obras exteriores que servirá para atender el crecimiento que tendrá la terminal de pasajeros. Estas obras incluyen, por ejemplo, una planta de tratamiento de agua, centro de seguridad y planta eléctrica.