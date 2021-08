La crisis exige de trabajadores calificados

El Banco Mundial (BM) reconoce en un estudio reciente que en Latinoamérica los trabajadores poco calificados son los más afectados en tiempos de crisis y que las secuelas pueden durar muchos años, con pérdidas de ingreso y mayor vulnerabilidad. Asimismo, lamenta que dos tercios de los países de la región carecen de seguro por desempleo.

El banco destaca que el nivel de competencia de los trabajadores es vital para que se de una pronta recuperación económica. "Trabajadores poco calificados a menudo tienen menores ingresos a lo largo de una década, mientras que los muy calificados experimentan una pronta recuperación", se indica en el estudio El Empleo en Crisis: Un Camino Hacia Mejores Puestos de Trabajo en la América Latina.

"La recuperación económica con frecuencia ha sido un mito en términos de creación de empleo", dijo el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Carlos Felipe Jaramillo. "Las políticas correctas pueden ayudar a limitar el impacto de las crisis sobre el empleo y a promover la creación de más puestos de trabajo en la fase de recuperación".

“El nivel de deserción es del 95 % en jóvenes. ¿Qué vamos a hacer con esta gente sin competencias técnicas, pero con expectativas?”.



Merlin Barrera, economista.

El estudio concluye que las políticas públicas "deben enfocarse en proteger a los trabajadores de este fuerte impacto a largo plazo mediante seguros de desempleo, redes de seguridad social y programas de reconversión, además de facilitar la creación de empleo y ayudar a los trabajadores a estar donde están los empleos".

Al respecto, la economista Merlin Barrera, explica que el país ha adolecido de una "verdadera política de empleo, el Banco habla de seguros de desempleo, cuando ni siquiera podemos asegurar el empleo".

Barrera lamenta que la inversión extranjera directa ha caído, "la inversión extranjera neta (donde se contabiliza toda la inversión que viene más las utilidades que son repatriadas a las filiales en el exterior), a marzo de este año era de $135 millones, eso es nada. Y ahora con el bitcóin, la inestabilidad política, el cambio de reglas, todo eso la ahuyenta" lo que deja de generar una fuente de trabajo importante.

Añadió que "los empleos que tienen menos competencia son los más fáciles de quitar, cuanto más preparada o formada está la fuerza laboral más productiva es. Esto ensancha la cantidad de personas en el sector informal y se puede ver en la calle, cuántas ventas de verduras han surgido, por ejemplo", dijo Barrera.

La economista enfatizó que, además, algunas medidas gubernamentales están favoreciendo la informalidad, "dando fondos a cambio de nada, sin visión clara del retorno de la inversión".

Reactivar la economía, dijo, no solo es el deseo de que crezca 9 % si no que hay que hacer "políticas orientadas a generar fuentes de empleo, buen clima de negocios para que nuevas empresas vengan, pero también la formación".

Sostuvo que por años se han diseñado cursos o capacitaciones pensando en la oferta y no en la demanda. "Hay que crear otro tipo de competencias técnicas que vayan orientadas a aprovechar todo ese bono demográfico joven que tenemos, de hombres y mujeres hábiles, pero que no tienen la formación necesaria. Crear modelos, por ejemplo, cooperativas de diferentes oficios que sean certificados y puedan entrar en un proceso de formalidad donde no solo obtienen beneficios sino favorecen al Estado con el pago de ciertos tributos que es un poco ganar-ganar".

La economista explica que hay oficios que son muy demandados pero que no están certificados, por ejemplo en el campo de la construcción.

En otros países, se certifica a los que colocan pisos, los que se especializan en techos, reciben las competencias en las últimas tendencias de construcción y materiales. Ellos obtienen el respaldo de un certificado formal que asegura su formación. Y así puede ser en otros oficios. Los estudios de demanda también pueden aplicarse a carreras técnicas o profesionales.