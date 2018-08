La directiva de CEPA decidirá si arrendar terrenos a firma china

El destino de 73 hectáreas de terreno estatal, de las 225 hectáreas que pertenecen a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), está en manos de la junta directiva de esta empresa pública. La máxima autoridad de la autónoma deberá decidir si entrega en arriendo esa porción de la zona extraportuaria del puerto de La Unión a un grupo empresarial chino.

Nelson Vanegas, presidente de la CEPA, confirmó ayer que la junta directiva aprobó en marzo pasado dos acuerdos para conceder una porción de 24.8 hectáreas y otra de 48.1 hectáreas a la empresa Asia Pacific Xuanhao (APX) de China. Problemas con el papeleo que se debió seguir frustraron la firma de los contratos de arrendamiento entre las partes. El plazo venció el 8 de junio pasado.

"Hubo conversaciones con esta empresa desde hace más de un año. Si se concluyó una negociación en el proceso no se dio la firma de contratos. Las condiciones ahorita han cambiado", dijo Vanegas en "Frente a frente" ayer. En el terreno de 4.8 hectáreas, APX construiría una planta para el procesamiento de pescado y el desarrollo de industrias marítimas, mientras que en área de 48.1 hectáreas se pretende montar una zona de comercio internacional, un pabellón de exposición para ferias, tiendas y bodegas.

"Vamos a valorar la carta que han enviado", acotó Vanegas. El funcionario dijo que la CEPA puede entregar las zonas extraportuarias solo con la aprobación de la junta directiva, pues su ley orgánica lo permite.

Vanegas recordó que las zonas extraportuarias no están incluidas dentro de la concesión de la terminal de contenedores del puerto de La Unión. Además, diferenció que el proyecto de las zonas económicas especiales es un proyecto diferente que contará con su propia "gobernanza".

La intención de APX de hacerse con terrenos aledaños al puerto de La Unión Centroamericana se ha hecho pública luego de que la embajada de Estados Unidos advirtió sobre el interés de China en la terminal marítima, y luego de que El Salvador abrió nexos diplomáticos con la República Popular de China y cortó su relación con Taiwán.

"No le veo el problema de llevar inversiones a las zonas extraportuarias. Si con los chinos hemos venido hablando desde hace un montón", resaltó Vanegas. Sobre liquidaciones y cierres de APX en diversos punto del mundo, el presidente de CEPA respondió: "Yo no lo sé, hasta ese detalle. La que nos refiere si son creíbles o no son creíbles (las empresas) es PROESA".

"Una empresa puede tener sus altos y bajos en cualquier parte del mundo, eso no califica a la empresa", defendió el funcionario y remitió a preguntar a APX sobre su situación. Vanegas sostuvo que no tiene que informar sobre las negociaciones para alquilar los terrenos de CEPA, pero dijo que es de conocimiento de gabinete.

La semana pasada, APX envió una carta a Vanegas solicitando que los acuerdos de junta directiva que les autorizaban el arriendo se mantengan.

"Solicitamos se considere lo negociado a la fecha", expresa APX en la misiva. La empresa china manifiesta estar de acuerdo en pagar $17,000 por una garantía de contrato y otros $17,000 por una póliza de responsabilidad.

"Se va a presentar la junta directiva y determinar cuál es la decisión", dijo Vanegas sobre la petición.

Vanegas dijo que APX iba a invertir en varias fases, con un monto inicial de $50 millones.

La empresa iba a pagar $1 más IVA por cada metro cuadrado que se le alquilara. El metro cuadrado tendría un aumento de 10 % cada cinco años.

Los puntos de acta en los que la junta directiva de CEPA autoriza se encuentran bajo reserva, por lo que no aparecen en las actas de junta directiva que publica la institución.