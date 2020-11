La "doble circulación" de China, la estrategia de Xi Jinping para proteger al país de "los vientos en contra" del exterior

Getty Images La "doble circulación" es una estrategia económica que perfilan los líderes chinos.

Desde hace unos meses, dos palabras empezaron a aparecer de forma cada vez más destacada en documentos oficiales de China o en las declaraciones de sus líderes: "Doble circulación", una suerte de estrategia económica que apunta a "un potencial cambio de paradigma".

El concepto fue propuesto por el presidente Xi Jinping en mayo, y se esperaba conocer más detalles tras el hermético pleno del Comité Central del Partido Comunista (PCCh) de octubre, en el que el organismo de poder discutió los objetivos del país para los próximo cinco años.

Poco se develó de la "economía de doble circulación" tras ese encuentro a puerta cerrada: el comunicado posterior se limitó a señalar que ese modelo sería promovido, combinando los esfuerzos para expandir la demanda doméstica a través de reformas del lado de la oferta.

No obstante, lo publicado hasta ahora y los análisis de los observadores de la actualidad china ofrecen algunas pistas.

Una idea no tan nueva

La llamada "doble circulación" se basa en dos componentes: la "circulación interna", en referencia a la actividad económica interna; y la "externa", en relación a los vínculos de China con el extranjero.

"Señala que China quiere reducir el rol del comercio internacional en su economía, y reforzar su economía doméstica", explica el canal oficial chino en inglés CGTN.

EPA El concepto de la "doble circulación" fue propuesto el pasado mayo por el presidente de China y responde a los cambios en la arena internacional.

El plan pone un mayor foco en el enorme mercado nacional, "o la circulación interna", con el objetivo de que el país sea menos dependiente de una estrategia de desarrollo basada en las exportaciones "o circulación externa", aunque sin abandonarla por completo.

En referencia a esta apuesta, incluida en el 14º plan quinquenal (2021-2025), Xi señaló que China "gradualmente crearía un nuevo modelo de desarrollo donde la circulación doméstica juegue un rol dominante".

"No es una nueva estrategia del todo, pues se basa en ideas y acciones que China ha estado tomando en su estrategia de globalización", subraya a BBC Mundo Roselyn Hsueh, autora de China's Regulatory State: a New Strategy for Globalization("El Estado regulador de China: una nueva estrategia para la globalización").

Pekín lleva insistiendo en la importancia de impulsar la demanda como motor de su desarrollo desde el gobierno de Hu Jintao (2002-2012), si bien las actuales condiciones externas, crecientemente inestables y hostiles, convierten este objetivo en una tarea más urgente.

La idea es, básicamente, disminuir la exposición de la economía china a los vaivenes de la economía global, tras años de guerra comercial con Estados Unidos, una presión internacional sin precedentes sobre China, el creciente proteccionismo o la pandemia, que dificulta el camino de la recuperación del país.

¿Decoupling?

Esta iniciativa también parte del convencimiento en el gobierno chino de que el decoupling (o desacoplamiento) de la cadena de suministro global es una tendencia que llegó para quedarse, e incluso puede resultar beneficiosa en ciertos aspectos.

"En el periodo entrante, nos enfrentaremos a un mayor número de vientos en contra en el contexto internacional, y debemos estar preparados para gestionar nuevos riesgos y desafíos", advirtió Xi el pasado agosto.

"El mundo hoy está sufriendo profundos cambios, no vistos en un siglo", añadió.

Como recordaba el especialista en Asia oriental de BBC Monitoring, Pratik Jakhar, el concepto de la "autosuficiencia económica" está profundamente arraigado en la filosofía del gobernante Partido Comunista desde la época de Mao Zedong, particularmente cuando el contexto internacional se vuelve hostil.

"Muchos de los problemas a los que nos enfrentamos son de medio y largo plazo, y deben ser enfrentados desde la mentalidad de la lucha de una guerra prolongada", rezaba un comunicado de un encuentro del todopoderoso Politburó presidido por Xi en julio, invocando un ensayo de Mao de 1938, durante la ocupación japonesa de China.

Entre otras cosas, el caso de Huawei y las dificultades que otras empresas han sufrido por las tensiones con EE.UU., que restringió el acceso de estas empresas a tecnología estadounidense, supusieron un punto de inflexión para las autoridades chinas este año.

EPA Huawei se vio en fuego cruzado entre China y Estados Unidos.

"Realmente abrieron los ojos al liderazgo [chino] de que existe una notable vulnerabilidad si no cambian ciertas políticas para ser más autosuficientes, para que así Estados Unidos no tenga poder de veto", señalaba Leland Miller, experto en economía china y presidente ejecutivo de la firma de investigación China Beige Book, en una charla organizada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Washington.

Uno de los consejeros más cercanos al presidente Xi Jinping, Liu He, es considerado el arquitecto de la "doble circulación" y se considera que en esta política económica se refleja en cierto modo su experiencia en las negociaciones que tanto él como otras autoridades chinas mantuvieron estos años con las estadounidenses.

Getty Images Los líderes chinos se preparan para enfrentar los "vientos en contra".

El desarrollo de las capacidades internas también es prioritario en otro de los planes a futuro del país asiático, Made in China 2025, con el que aspira a convertirse en una potencia en innovación.

En definitiva, "se trata de fabricar los chips, pero también de diseñarlos", remarca Hsueh, profesora asociada de Ciencias Políticas de la Universidad Temple de Pensilvania. "Quieren el ecosistema al completo".

El gobierno y los medios de comunicación oficiales insisten, no obstante, que China no está dando la espalda al mundo y que continuará su integración, que tanto le ayudó a crecer a doble dígito.

Especialmente está interesado en la inversión directa extranjera -base de su estrategia de globalización, incide Hsueh-, y "continuará con su apertura en sectores no estratégicos".

Desafíos

En cualquier caso, y a falta de que se conozcan políticas más concretas, reorientar la economía china en el sentido que dibuja "la doble circulación" será todo un desafío, entre la desigualdad salarial o las altas tasas de ahorro de los hogares chinos.

El peso del consumo de los hogares en el PIB chino sigue siendo extraordinariamente bajo: en 2019 solo fue dos puntos porcentuales más alto que en 2007, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de China.

Michael Pettis, uno de los más destacados analistas de la economía china y profesor de Finanzas en la prestigiosa Universidad de Peking, analizaba en un artículo en Financial Times el gran problema de esta estrategia para "reajustar" la economía.

Reuters

Primero, que la baja tasa de consumo doméstico de China es principalmente consecuencia de que los hogares retengan uno de los menores porcentajes del PIB de cualquier otro país en la historia y, para que eso cambie, debe haber un viraje de la riqueza hacia la gente corriente, lo que "no será fácil".

Y segundo, la competitividad exportadora de China, que "depende de garantizar que a los trabajadores se les asigna, ya sea por el salario o una red de seguridad social, un porcentaje muy bajo de lo que producen", y para aumentar la importancia del consumo en el desarrollo del país esa asignación debe ser mucho mayor y, por tanto, la competitividad exportadora china se vería minada.

"Para que la circulación dual funcione, la circulación interna solo puede funcionar a expensas de la internacional, y a medida que esto pasa, la riqueza -y con eso el poder- deberá virar de las élites de hoy a los hogares chinos".

Es un desenlace que, en opinión de Pettis, puede beneficiar tanto al gobierno central como a la sociedad si se hace a expensas de "las élites locales y provinciales".

"Eso crearía toda una serie de problemas diferentes", señalaba el experto, "pero diría que eso es lo que ha estado pasando desde 2012".

