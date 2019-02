"La educación ejecutiva será 100% ‘online’ en 10 años"

El año pasado ADEN International Business School finalizó su proceso de reingeniería en el portafolio de programas que ofrece en los 17 países en donde trabaja desde hace 27 años.

La institución cuenta con 70 programas, de los cuales 10 son presenciales, mientras que 60 se imparten en línea, con los que atendieron a 10,000 estudiantes en 2018.

El presidente de ADEN, Ricardo Greco Guiñazú, aseguró que los programas en línea están ganando terreno gracias a la mejora en las tecnologías disruptivas, que le han permitido a la firma obtener un crecimiento del 100 % en su facturación por los estudios no presenciales, mismos que al cabo de diez años ocuparán la mayor parte de la educación ejecutiva. El directivo también confirmó que, a partir de este año, ADEN buscará ser una institución de alcance global cuya proyección es contar con 90 representaciones en el mundo y cinco alianzas con universidades e instituciones de prestigio. Ya cuenta con acuerdos con la Universidad George Washinton y la Universidad de Shanghái, entre otros.

¿Qué evaluación hacen del trabajo en 2018?

Terminamos de hacer una reingeniería profunda de nuestro portafolio de programas, y esto tiene que ver con lo que venimos visualizando desde hace un tiempo a partir del mejoramiento de la banda ancha y de la proliferación de "smartphones" con mejores sistemas de procesamiento. Esto hace que lo que estaba en el horno finalmente salga. Me refiero al "e-learning", que viene a transformar al sector de la educación. Universidades de prestigio que estaban aferradas a los viejos paradigmas, como Harvard, rebautizaron recientemente su plataforma en línea y hoy se llama Harvard Business School Online.

Esta nueva marca es un indicativo muy fuerte donde ya se dan cuenta que tienen que jugar su partido también en el tema de "e-learning". Nosotros veníamos preparándonos para el nuevo paradigma. Hace seis años comenzamos con "e-learning" y fuimos creciendo año con año en la facturación de este a una tasa del 100 %.

¿Se puede convertir ADEN International Business School en una institución que brinde sus programas al 100 % "online"?

Nacimos hace 27 años como una plataforma presencial y hace seis años migramos parcialmente al tema en línea. Tenemos una mezcla entre presencial y "online", pero tal vez cuando la generación "centennial" esté en la alta dirección de las empresas, esto puede cambiar. Me imagino que cuando estén en esas posiciones también van a capacitarse en línea. Hasta ese momento, lo presencial va a tener su peso, aunque creo que cada vez menos, ya que las empresas también han ido migrando porque es más económico. Y me refiero a la educación ejecutiva, no a la formación

primaria o secundaria. En este sentido, creo que la educación empresarial va ser en línea 100 % en diez años.

¿Los "millennials" ya están en niveles gerenciales?

Sí, uno ya los ve insertarse en niveles ejecutivos y eso lo hemos visto mucho en Centroamérica. En América del Sur se ve poco. A mí me llama la atención ver a chicos de 30 años o un poco más en niveles gerenciales. Este fenómeno lo vemos porque hay gente joven que viene a los programas nuestros en Centroamérica y puede ser porque tienen mayor manejo tecnológico y las empresas priorizan gente con mayor manejo virtual.

¿Cómo se trabaja el tema generacional en los programas de ADEN?

Realmente nos sorprendemos de que tanta gente de más de 40 años va a programas en línea, y es por razones de comodidad, ubicación, gente que trabaja y que en sus huecos puede capacitarse, gente que quiere actualizarse y no vemos que sea un tema de generaciones. Hoy por hoy, obviamente a ellos les cuesta un poco más, pero ahora no hay que saber de mucha tecnología para ser parte de un programa "online". Lo que sí vemos con agrado es una mayor cantidad de mujeres en nuestros programas. Hace 15 años teníamos una proporción donde las mujeres no llegaban al 20 % en nuestros cursos. Hace cinco años era un 70 % hombres y 30 % mujeres, y ahora ya tenemos un 60% hombres y 40 % mujeres en nuestros programas.

Esto ha sido un desafío, y hemos instrumentado becas que atienden este segmento, (por ejemplo) beca a la mujer líder, emprendedora, para que haya mayor diversidad de género en nuestros programas. Eso lo hace más interesante.

¿Cuál es el programa de ADEN que tiene mayor demanda?

Todo lo que tiene que ver con lo digital. El programa de Marketing Digital es muy demandado, también Digital Business. Temas duros como Dirección de Operaciones también son muy demandados. Hoy hasta los temas de habilidades gerenciales tienen éxito en línea. Obviamente es más fácil enseñar habilidades presencialmente que en línea, pero todo tiene su demanda en la red.

¿Cómo se preparan para los retos del nuevo año?

Sabemos que a partir de esta disrupción que genera el "e-learning" vamos a tener que competir con el mundo. A Latinoamérica están llegando propuestas de muchos lados, especialmente de España.

Ahora lo que estamos haciendo es crear una red de representantes en todo el mundo. Veníamos trabajando con sedes propias y ahora recurrimos a representantes en Asia, en Medio Oriente, en África, Europa del este. Tenemos 20 representantes y pretendemos llegar a 90; ese es el desafío que nos planteamos para 2019.

Nosotros utilizamos las alianzas para la doble titulación. Tenemos alianzas con George Washington University de Washington D. C. y brindamos 25 programas "online". También tenemos una alianza con Shanghai University, que es para dar una doble titulación en un MBA para el

mundo asiático. Pero no estamos pensando en más de cinco alianzas en el mundo.

El desafío de ADEN es construir esta gran red en el mundo y no valernos de terceros para conseguir la escala. •