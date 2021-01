La educación, un pilar fundamental para empoderar a la mujer desde su niñez

En los últimos años se ha demostrado que las niñas tienen el poder de cambiar el mundo, sobre todo, cuando se apuesta por su educación para que sigan aprendiendo, liderando y puedan salir adelante. ¿Cuál es la situación de las niñas en El Salvador?

La realidad en el tema de educación de las niñas a escala mundial puede ser muy diferente. Sin embargo, en El Salvador, más de 430 mil niñas y adolescentes no fueron matriculadas en la escuela en el 2018, según estadísticas e indicadores del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador (MINED). Es decir, el 39.18% de este grupo poblacional no tuvo acceso a la educación durante ese año.

A esto hay que agregarle que la tasa de deserción de la mujer, en noveno grado, es mayor que la de los hombres, sobre todo en el área rural. Solo en el 2017, el 13.2% de la población estudiantil femenina abandonó sus estudios en ese grado. Ante esta problemática en el país, existen iniciativas que buscan mejorar la paridad de género actual. Una de ellas es la de Plan Internacional, quien en el 2012 lanzó una campaña para que gran parte de este grupo tuviera la oportunidad de continuar sus estudios.

La iniciativa nació en el 2008, cuando una directora de Plan Alemania visitó una comunidad en África y la encontró desolada de niños, debido a que se encontraban en la escuela. Sin embargo, al descubrir que una niña seguía en casa, le preguntó por qué no estaba en clases como todos los demás. Ella contestó: "Por ser niña".

“Buscamos propiciar los recursos a la comunidad objetiva de niñas, en el tramo específicamente de bachillerato, para que culminen sus estudios, pero ahora le agregamos el enfoque de posicionar temas de liderazgo, empoderamiento y, ahora, por covid-19, con herramientas tecnológicas, propiciando un entorno seguro”.



Carmen Elena Alemán, directora de Plan Internacional El Salvador

Desde ese momento, surge la idea de crear un programa para hacer valer el derecho a la educación de las niñas. "Luego de que este tema fuera bastante exitoso en Plan Alemania, se nos impulsó a que empezáramos a abogar en los 70 países donde Plan tiene presencia para poder tener un Día de la Niña y hacer un llamado a las Naciones Unidas para lograrlo. Es así como surge un 11 de octubre, Día de la Niña", explica la directora de Plan Internacional El Salvador, Carmen Elena Alemán.

A pesar de estar pensada como una campaña que buscaba abogar por oportunidades de educación hacia las niñas, la iniciativa se convirtió en un movimiento social, en el que se empezaron a integrar diferentes actores de la sociedad: personas individuales, organismos internacionales, sociedad civil, entre otros. Gracias a su alcance, Plan pasó de su enfoque de apadrinamiento y de su enfoque de desarrollo comunitario, centrado en la niñez, a promover la igualdad de oportunidades de educación hacia las niñas. En ese momento, lograron identificar diferentes desafíos como el tema de uniones tempranas, embarazos adolescentes y violencia de género.

Con la campaña "Por ser niña", la organización brindaba $250 al año a niñas que habían culminado su noveno grado, con buenas calificaciones, pero con dificultades económicas para seguir estudiando bachillerato. Con este fondo, lograban financiar el transporte, la alimentación, útiles escolares, es decir, funcionaba como un complemento para que pudieran continuar sus estudios.

"Después de 5-6 años de estar trabajando en 'Por ser niña', también encontramos que para realmente generar impacto en ellas, además de la educación, teníamos que trabajar el liderazgo, la participación de las niñas y de las adolescentes, el empoderamiento que necesitan. Por eso tuvimos una transición a la campaña actual, que se llama ´Niñas con igualdad´", indica Alemán.

Una acertada adaptación

Debido a la pandemia del covid-19, para varios sectores ha sido un reto proporcionar el acceso virtual-digital a niños, adolescentes y jóvenes para continuar sus estudios. Según el MINED, alrededor de 300 mil estudiantes no cuentan con acceso a internet. De acuerdo a Plan Internacional, en una encuesta que hicieron con más de 230 familias en el país, el 19% aseguró que no iban a continuar con los procesos educativos desde casa, ya sea porque contaban con internet inestable o porque no podían financiarlo.

Por otro lado, un estudio que realizó Plan en 14 mil adolescentes y jóvenes, entre 15 y 25 años de edad, en 22 países del mundo, llamado "Conectadas y Seguras", evidenció que ahora que la niñez tiene más acceso a contenido digital, existe más el riesgo de sufrir violencia en línea: 1 de cada 5 niñas ha sido acosada en línea, un 59% de ellas con lenguaje abusivo e insultante. Además, en otro estudio, "Vidas Interrumpidas", se detectó que 9 de cada 10 días experimentó ansiedad y frustración por el confinamiento por la pandemia.

Al identificar estas problemáticas, el programa ha evolucionado, ahora se le suma el impacto emocional y la conectividad. "Con ´Por ser niñas´ buscábamos que terminaran sus estudios en bachillerato, con ´Niñas con igualdad´ seguimos promoviendo lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Le sumamos temáticas. Ahora les damos capacitaciones en liderazgo, en enfoque de empoderamiento y, ahora, con la pandemia, apoyamos en temas de atención psicológica, de conectividad, acceso a internet y hemos dado kits de tablets", menciona la directora.

Con 45 años de trayectoria en El Salvador, Plan Internacional trabaja en la zona paracentral del país: Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas, San Salvador sur y La Libertad. Para el 2021 esperan digitalizar y fortalecer sus programas para llegar a más población meta de la que estaban llegando a escala presencial. Asimismo, buscan sumarse a los esfuerzos del MINED para propiciar un retorno seguro a las escuelas y trabajar un estudio para saber cuál es el estatus de los derechos de la niñez en el país, en especial, en los de las niñas.

"Si una niña no está empoderada y no se siente capaz de llegar a exponer sus ideas, entonces no cambia ni su realidad ni su contexto. Lo que queremos es invitar a las personas a que se sumen para poder seguir apoyando a las niñas a que terminen sus bachilleratos y se empoderen. Hasta el momento tenemos 2 mil donantes activos individuales y este año vamos a hacer diferentes estrategias para llegar a más", finalizó.

1 de 5 niñas ha sido víctima de violencia en línea, debido al aumento del uso de herramientas digitales para continuar sus estudios.

Soluciones de Plan Internacional a la problemática:

Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular, de Educación Especial y de Modalidades Flexibles. Ministerio de Economía, Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) y Estudio "Conectadas y Seguras" y "Vidas Interrumpidas" de Plan International.