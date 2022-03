La emisión del bono bitcóin en incertidumbre

Hasta hace una semana, el Gobierno de El Salvador (GOES) aún pensaba que lanzar el bono bitcóin entre el 15 y 20 de este mes era posible; pero ahora, esa idea se ha desestimado debido a factores externos, aseveró ayer el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.

El proyecto se conoció el año pasado, al culminar una semana en la que el país fue sede de dos eventos relacionados con las criptomonedas y "blockchain".

En esa ocasión, la administración Bukele anunció a finales del año pasado que emitiría un bono de $1,000 millones atado al bitcóin.

"Siempre son fechas tentativas, yo no puedo determinar algunas variantes del mercado, no podría saber que iba a detonar una guerra Rusia-Ucrania", comentó Zelaya, al ser abordado por medios locales.

"Hay un contexto internacional que nosotros tenemos que ir revisando, para ver cuándo es el momento adecuado de salir", agregó el funcionario.

La semana pasada, Zelaya expresó que "creemos que entre el 15 y el 20 de marzo es el momento adecuado, tenemos las herramientas casi terminadas. Pero el contexto internacional nos dirá", en referencia a la invasión rusa en Ucrania, según declaraciones retomadas por la agencia Reuters.

Esta semana, Financial Times reveló en un artículo que banqueros de inversión, le aseguraron que el emisor del bono sería LaGeo, la empresa estatal de geotermia, que produce alrededor de un 22 % de la energía que se consume en el país.

Si el GOES opta por este mecanismo, la deuda del bono bitcóin o bono volcán, no sería deuda soberana. "LaGeo no es una empresa pública es una sociedad anónima, que tiene aporte del Estado es distinto, pero en su figura de constitución es una sociedad anónima, y en tal sentido no forma parte del sector empresarial del Estado, ni tampoco es parte del Sector Público No Financiero, ni del sector público, es una sociedad anónima", subraya el economista Rafael Lemus.

Utilizar esta empresa generadora de energía como trampolín para hacer la emisión implicaría que los $1,000 millones no se sumarían a la deuda del país y se complicarían aspectos como la transparencia, explica Lemus.

En 2021, LaGeo generó ingresos por venta de energía de $135.9 millones, según el informe financiero de la compañía, una séptima parte de la totalidad del bono. Mientras que los activos eran de $773.9 millones y las utilidades netas llegaron a los $36.2 millones.

El principal accionista de LaGeo es la Compañía es Inversiones Energéticas, S. A. de C. V. (INE), que a la vez es 100 % propiedad de Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

De lo que se conoce a la fecha, es que el bono será colocado a 10 años, a una tasa de 6.5 % (la tercera parte de lo que sería si se colocaran bonos tradicionales en el mercado internacional). Según el gobierno, una parte se destinará a la ciudad bitcóin, en La Unión, y otra parte a la compra de más criptomonedas.