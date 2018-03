La empresa incursionó en la venta de combustibles

Lee también

Tu Solidaria, empresa fundada en 2012 para cumplir la oferta electoral de Jorge Schafik Hándal Vega, se dedicaba originalmente a conceder créditos a pequeños empresarios, pero dio un giro en 2014. Ese año, la empresa incursionó en la venta de combustible, según consta en los balances financieros y contables presentados al Registro de Comercio.En 2014, la financiera reportó ingresos de $4,374,353 por venta de combustibles. En la partida de “otras operaciones” del informe de ese año, Tu Solidaria indica haber vendido $1,659,172 en gasolina regular, $811,010 en gasolina especial y $758,271 en diésel.En 2015 las ventas de combustibles llegaron a ser de $1.8. De acuerdo con el detalle, de ese monto $810,802 fueron de gasolina regular, $550,390 de gasolina especial y de diésel fueron $455,999. Los balances correspondientes a 2016 aún no han sido presentados ante el Registro de Comercio.La empresa, según su acta de constitución, se dedicaría, entre otras cosas, a conceder créditos, efectuar inversiones en títulos valores, efectuar cobros y pagos por cuenta ajena y descontar letras de cambio.Tu Solidaria no es supervisada por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), pues esta, según explicó la SSF, no “figura entre las personas jurídicas nominadas en el artículo 7 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero. No desarrolla alguna actividad financiera que requiera autorización previa de esa autoridad, entre ellas la captación de fondos del público”.