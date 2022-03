La exitosa piloto Susana Ibarra fundó su propia empresa en Dubái para distribuir café, "especialmente salvadoreño"

Susana Ibarra, una reconocida piloto salvadoreña, fundó recientemente su propia compañía en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos.

Ibarra contó a LA PRENSA GRÁFICA que se encuentra muy contenta por la compañía que con mucho esfuerzo ha fundado y anunció que se sabrá más de ella "muy pronto". Mientras tanto, adelantó que el rubro es la "importación, exportación y distribución de café, especialmente salvadoreño".

Narra que ha "tenido la oportunidad de conocer a muchos empresarios dueños de tostadurías y cafeterías grandes en Dubái", los cuales le han "abierto las puertas y les ha gustado muchísimo el café de especialidad que se produce en El Salvador".

"He estado tomando cursos para aprender más sobre café de especialidad y he obtenido mis certificaciones por medio del SCA (Specialty Coffee Association). Estoy muy emocionada y es un gran logro como salvadoreña, ya que podré estar importando café de especialidad de mi tierra El Salvador con el fin de dar a conocer nuestro café y seguir poniendo en alto el nombre de nuestro querido El Salvador", comentó.

Antes de Dubái: Kuwait

Ibarra llegó a Dubái en plena pandemia buscando "comenzar una nueva vida", luego de que Kuwait Airways, la aerolínea para la que trabajaba, despidiera a todos los pilotos extranjeros en medio de un período complicado por el covid-19.

"Durante la pandemia en 2020 hice los últimos vuelos que ya iban la mayoría asi vacíos", dice. Considera que la pandemia "ha sido un golpe muy grande para todos los seres humanos, en todos los ámbitos".

Ella había llegado a esta aerolínea como la segunda mujer piloto y la primera extranjera en la historia contratada en Kuwait Airways.

"En la compañía éramos muy poquitos pilotos extranjeros, nada más 80 extranjeros, de ahí todos los demás eran kuwaitíes. La aerolínea nos mantuvo con salario prácticamente toda la pandemia, aún cuando no estábamos volando y se mantuvo hasta diciembre de 2020 cuando lamentablemente nos despidieron a todos los extranjeros de la compañía. Fue muy duro para mí perder mi trabajo que yo consideraba estable", relata y añade que miles de pilotos como ella alrededor del mundo se quedaron sin trabajo. "Y no solo pilotos, en todas las áreas y en todos los ámbitos, las personas han sufrido el desempleo y ha sido una situación devastadora".

Ibarra cuenta que Kuwait fue el primer país árabe donde vivió, y lo hizo por tres años. Al principio, recuerda, "fue una época bastante difícil ya que no conocía a nadie en ese país y tenía que dar lo mejor de mí durante el entrenamiento inicial que fue muy fuerte", al tiempo que se adaptaba a la cultura y el clima. "Pensé muchísimas veces en regresarme a mi país, tuve muchas dudas y momentos muy difíciles que con la ayuda de Dios y el apoyo de mi mami y hermanas logré superar. Y aprendí a adaptarme y con el tiempo aprendí mucho de la cultura y encontré amistades que duran para siempre", cuenta.

Antes de su salida de Kuwait, estuvo varios meses confinada en su apartamento. "Hasta que logré salir del país y pude volar a Los Ángeles (Estados Unidos) a pasar unos meses con mi mami y mis hermanas. La mayoría perdimos todas nuestras pertenencias en Kuwait, ya que muchos extranjeros tuvieron que salir del país y todo quedó en Kuwait. Muchas personas terminaron regalando sus muebles y todas las pertenencias y solo podían llevar lo que les cabía en su maleta. Fue bastante triste", narra.

Nuevos proyectos

Ibarra cuenta que después de Kuwait Airways "sabía que no iba a encontrar trabajo como piloto por un buen tiempo" y eso le "hizo emprender nuevas metas y comenzar nuevos proyectos".

"He estado en el ámbito de la aviación desde el 2007 y la verdad fue bueno para mí este descanso obligado y poder tener este tiempo para poder explorar otras áreas de mi vida que me era muy difícil cuando estaba volando. Así que en vez de ver la pandemia como algo negativo, decidí ver este tiempo y esta oportunidad como algo positivo en mi vida y fue así que me moví a la ciudad de Dubái para comenzar una nueva vida", dice, poco antes de soltar la noticia sobre su nueva compañía.

Agregó que al mismo tiempo está estudiando y preparándose para aplicar de nuevo a las aerolíneas grandes de Medio Oriente. Además, dice que ha enviado solicitudes para convertirse en voluntaria de ONU Mujeres, otra de sus metas y cuyo deseo externó a este periódico en 2018. "Aún no he recibido respuesta para poder ser parte del grupo UN Women. Espero que se abran esas puertas en un futuro cercano", dice.

Su trayectoria

Nace un deseo

Ibarra cuenta que "el deseo por ser piloto nació cuando de pequeña veía los shows aéreos". Añade que años después supo que su padre también quiso ser piloto, pero no le fue posible.

Antes de ser piloto fue tripulante de cabina por un año, período donde ese deseo fue creciendo y donde pudo conocer "de cerca lo que se requiere para ser piloto".

"Recuerdo que cada vez que iba a abordar el avión para ir a trabajar, yo quería irme para el cockpit (cabina) y ser yo quien volara el avión", menciona.

Un largo camino para ser piloto

El proceso para lograr convertirse en piloto comercial fue "largo y no fue nada fácil", señala y menciona algunas razones.

Cuenta que comenzó a estudiar aviación al tiempo que trabajaba como tripulante de cabina. "Y así fue como logré ahorrar para pagarme mi primera licencia, que es la de piloto privado", menciona. Relata que esto fue "todo un reto" pues "a veces venía súper desvelada de un vuelo largo, por ejemplo de Los Ángeles" y se "iba directo a la escuela después de trabajar y tenía que dar lo mejor de mi en mis clases". "Pero muy agradecida de poder lograrlo", dice ahora.

La escuela de aviación Dárdano, en Ilopango, fue donde Ibarra aprendió las bases de la carrera. "Y con mucho esfuerzo y dedicación, logré terminar mis licencias; desde la privada hasta la licencia comercial. También terminé mis habilitaciones de instrumentos, bimotor, y mi licencia como instructora de vuelo", enumera.

Después del camino recorrido, Ibarra recuerda que uno de los retos más grandes fue desenvolverse "en un ambiente en su mayoría dominado por hombres", al tiempo del "factor económico". "Las horas de vuelo se tienen que pagar por adelantado y había veces que tenía que esperar algunos meses para poder ahorrar para la siguiente licencia", dice.

Sumado a esto, cuando finalizó su carrera, fue rechazada por una aerolínea salvadoreña que le pidió "más experiencia de vuelo", y no así a varios de sus compañeros que estaban en situación similiar.

"Desde ahí, comencé a darme cuenta que por el hecho de ser mujer había mucha discriminación y me cerraron las puertas. Seguí volando un tiempo como instructora de vuelo en mi escuela de aviación para acumular horas, pero lamentablemente éramos bastantes instructores y se volaba muy poco, y así era difícil acumular la cantidad de horas requeridas para entrar a la aerolínea", rememora.

Su primer trabajo, en Nicaragua: "Aprendí a aterrizar en condiciones muy difíciles"

El rechazo encontrado en la aerolínea de su tierra natal no la desanimó en su camino y optó por buscar oportunidades en el país vecino de Nicaragua, en 2010, en una aerolínea regional llamada La Costeña, donde voló por tres años y vivió experiencias de mucha "adrenalina".

"En Nicaragua fue otro gran reto para mí ya que llegué sola y volaba prácticamente todo el día. Los vuelos eran internos en Nicaragua y teníamos algunos vuelos de carga para Costa Rica. Volaba un Cessna caravan 208B. Fue una gran experiencia ya que volábamos a destinos en medio de montañas en donde aterrizábamos en pistas que no están asfaltadas, que parecen caminos o veredas. Aprendí a aterrizar en condiciones muy difíciles, se vivía una adrenalina al máximo", cuenta.

En ese país vivió dos años y medio y lo recuerda como "una buena experiencia" donde amigos nicaragüenses la recibieron muy bien y abonó a su futuro como piloto.

De Veca a Kuwait Airways

Con la nueva experiencia sumada en La Costeña, Ibarra dice que regresó "muy ilusionada" a El Salvador para intentar nuevamente trabajar en la aerolínea que antes la había rechazado. "Esta vez venía mucho más preparada, con más horas de vuelo, que son requisito para aplicar, pero nuevamente me negaron entrar. Fue una gran desilusión para mí en ese momento, ya que no tenía más opciones adonde aplicar y sentí que todo mi esfuerzo no había valido la pena", menciona.

Sin embargo, agrega que siempre ha sido "de mucha fe y mucho positivismo" y en ese tiempo coincidió que la aerolínea Veca abrió operaciones en El Salvador y la contrataron, en el 2015. "Me enviaron a entrenamiento a Miami en Airbus Training Center para volar el airbus 320. Tuve la oportunidad de volar con capitanes a los cuales admiro muchísimo y aprendí muchísimo de todos mis instructores, a los cuales les estaré siempre agradecida. Por fin mi sueño se había hecho realidad", relata.

Después de dos años, "la aerolínea lamentablemente quebró y fue una experiencia muy triste para todos", pero con la experiencia adquirida tenía lo necesario para "aplicar en aerolíneas en todo el mundo" y fue así como, tras intentar en vano una tercera vez con la aerolínea salvadoreña, le abrieron las puertas en Kuwait Airways.

"Decidí aplicar a las aerolíneas que siempre había soñado trabajar, como lo son las grandes aerolíneas del Medio Oriente y estudié muchísimo y estaba preparada para todas las pruebas. Me llamaron a entrevista en Estambul y fue de las mejores en mis pruebas de simulador y todas las demás pruebas y mis entrevistas. Fue sorpresa para mí saber que sería la primera mujer extranjera que contratarían en toda la historia de Kuwait Airways y la segunda mujer piloto en toda la compañía. Kuwait Airways es una de las aerolíneas mejores pagadas del medio oriente, es una aerolínea muy exigente y muy prestigiosa", comenta.

Entre los destinos a los que voló con Kuwait Airways menciona Roma, Milán, Geneva, Múnich, Frankfurt, Viena, Milán, Estambul, Georgia, Irán, Irak, Jordania, Líbano, El Cairo, Sharm el-Sheij, Arabia Saudita, Omán, Bahrein, Qatar, Dubái, Abu Dhabi, India, Pakistán, entre otros. "Fue toda una experiencia increíble poder tener la oportunidad de volar en el otro lado del mundo. Ahora entiendo porqué se me cerraron las puertas en mi país y era porque algo mejor me esperaba y estoy satisfecha con lo que he logrado hasta el día de hoy", reflexiona.

El apoyo de su familia

Ibarra cuenta que su familia siempre la apoyó muchísimo en su decisión de ser piloto. "Aún cuando mi mami estaba bastante sorprendida de que yo escogiera esta carrera. Pero ella siempre creyó en mí y me ha inspirado a luchar por lo que quiero hacer"; dice.

Comenta que "volar un avión ha sido un sueño hecho realidad" y que le gusta mucho la "facilidad de poder viajar y poder conocer diferentes ciudades y culturas".

Además, "poder despegar y surcar los cielos y luego aterrizar en tu destino es una de las mejores experiencias de mi vida", contesta ante la pregunta de qué es lo que más le gusta de su profesión.

"No tengan miedo a intentarlo"

Ibarra dice que "es difícil dar un solo consejo" a otras niñas y mujeres que aspiran a ser piloto, pues "cada situación es diferente" y para ella no fue una decisión fácil por "muchos obstáculos en el camino". Sin embargo, dice con seguridad que "lo que les aconsejaría es que no tengan miedo a intentarlo, todos los obstáculos pueden ser vencidos con mucha determinación" y que su consejo es que crean en sus capacidades. "Que creas que puedes lograrlo. Si tu lo crees es posible", asegura.

"Siempre, siempre, cree en ti misma y no te compares con nadie porque eres única. Tenemos que amarnos como somos y aprender a celebrarnos nosotras mismas y a valorarnos aún más", agrega más tarde.

Otras facetas

Además de su trayectoria como piloto y su creciente proyecto como empresaria, Ibarra disfruta de otras actividades en su tiempo libre.

"Estoy jugando golf y eso se ha vuelto uno de mis hobbies favoritos, quiero aprenderlo más y más. Recientemente este año me casé y estoy muy feliz con mi esposo y nos gusta mucho viajar y visitar lugares diferentes", comenta.

Además, relata que está aprendiendo a tocar guitarra, le gusta cantar, pintar y hacer ejercicio.

También, toca el piano desde pequeña, impulsada por uno que le regaló su madre a la edad de cuatro años. "Ella me enseñó las bases", dice.

En 2004 también fue parte de Miss El Salvador como representante de Ahuachapán. "Mi experiencia en miss el salvador fue uno de los mejores recuerdos ya que conocí a muy buenas amigas con las cuales aún nos mantenemos en contacto y aprendí a desenvolverme y conocer aun mas mis virtudes y defectos. Aprendí a fortalecer mi autoestima y tuve la oportunidad de representar a El Salvador en República Dominicana y esa experiencia de poder representar a tu país y ponerlo en alto se quedó grabada en mi corazón y supe que viajar mucho sería una de mis metas que tenía que cumplir en el futuro", rememora.