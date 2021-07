La industria representa el 96.1 % de las exportaciones

Las exportaciones totales del país a mayo de 2021 fueron de $2,697.8 millones, donde un 96.1 % representa las exportaciones acumuladas del sector industrial. Así lo informó la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI). Los industriales exportaron 43.9 % más que el año pasado.

La gremial hizo hincapié en que el informe se realiza a partir de estadísticas de fuentes oficiales como el Banco Central de Reserva (BCR), Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) entre otros.

La ASI informó también que el PIB Industrial en el primer trimestre fue de $1,119.6 millones, lo que representa un 16.6 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Pese a las dificultades que las empresas de diferentes sectores han tenido con el acceso a los insumos, el encarecimiento de materia prima, especialmente en el sector de los plásticos, y de los fletes, la exportación y la producción han experimentado índices positivos. De hecho, el Índice de Producción Industrial (IPI) en mayo 2021 experimentó un crecimiento interanual del 49.8 %.

El presidente de la gremial, Eduardo Cader, explicó que el encarecimiento de muchos productos al día de hoy tiene que ver con estos problemas.

Jorge Arriaza, director ejecutivo ASI.

"El flete por barco, que antes rondaba en $3,000 a $5,000 ha llegado a costar en estos momentos entre $13,000 y $15,000, a veces vale más el flete que el producto que viene en el contenedor", señaló.

"Aquí hemos tenido casos de carga que debió llegar a cierta fecha y en Acajutla no había espacio para descargar. Ese buque se fue a Manzanillo a descargar allí lo que llevaba, pasa de nuevo por acá y no hay espacio, se va para Panamá, y a todo esto el productor esperando su materia prima", explicó Cader.

El presidente de la gremial añadió que no pueden atribuir al nuevo salario mínimo el aumento de los precios de muchos productos. "La gente dice ‘no había subido el salario pero ya los productos se habían disparado’. El origen principal es el incremento de las materias primas por el tema de la logística, lo del salario mínimo es otra cosa".

"Desde luego que el tema del salario mínimo afecta a cualquiera, llega a impactar directamente la estructura de costos y hay empresas que sí lo soportan y otras que no. Las que sí lo soportan muchas veces absorben ese incremento y las que no lo deben trasladar al consumidor, es un fenómeno natural de la economía y de no hacerse ese incremento habrá empresas que ya no serían rentables y al no serlo empiezan a hacer recortes en su personal o incluso hasta cerrar", añadió Cader.

Karla Domínguez, gerente de Inteligencia Industrial, informó además que los sectores exportadores que han repuntado en la reactivación económica son el textil y confección (+73 %), alimentos (+22.7 %), plásticos (+24.9 %), papel y cartón (+17.6 %) y metalmecánica (+40.5).

Los destinos de las exportaciones son principalmente a Estados Unidos, con una participación del 40.2 %, siguiéndole de lejos Guatemala y Honduras, con 17 % y 15.5 %, respectivamente.

La gremial informó también que aunque la industria se vio afectada por la cuarentena del 2020, en abril de este año reportó la generación de 184,065 empleos, es decir, 5,678 más. Eso significa que generó el 21.7 % de los empleos formales del país en ese mes.

Domínguez explicó que para mantener el crecimiento y llegar a los porcentajes de crecimiento económico anunciados por diferentes organismos (que van del 4 % hasta 6 %) se requiere "estimular el nivel de confianza".

La experta detalló que las proyecciones para el próximo año "es como si volviésemos al ritmo que teníamos posterior a la pandemia, es decir, después de crecer ese 5 % que estima CEPAL posiblemente en el 2022 sea de un 3 %".

"Sí, estamos regresando a los niveles de 2019, nos estamos recuperando en exportaciones, empleo, cifras del año 2019. Todo el 2021 se tomará para llegar a eso", dijo Jorge Arriaza, director ejecutivo de ASI.

Para la gremial el reto es mantener en el tiempo los actuales niveles de recuperación. "Todo dependerá de las condiciones del mercado, del acceso al sistema financiero, la situación sanitaria, cómo se van a mantener las relaciones comerciales, la innovación tecnológica, la seguridad física y jurídica ", dijo Domínguez.

Importantes son además "las políticas públicas, la facilitación del comercio, así como la apuesta por la educación e investigación", añadió, sumado al control sanitario de la pandemia que no se ha ido.