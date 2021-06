La industria salvadoreña sortea la crisis

Nadie esperaba el golpe que iba a causar el coronavirus cuando apareció en China a inicio del año pasado. El mundo se paralizó, más de 3 millones de personas han fallecido y la economía sufrió la peor crisis de la historia reciente. Haber sobrevivido a esta situación y permanecer produciendo, generando empleo y exportando es de por sí un hito en este año atípico.

Y la industria salvadoreña lo ha hecho, es por ello que por onceava ocasión El Economista presentó en su edición el Ránking Industrial, que reconoce a los mayores exportadores del país y es elaborado por la Gerencia de Inteligencia Industrial de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI).

Este sector económico genera el 96.4 % de las exportaciones totales salvadoreñas. El 15.8 % de la producción total, y el 21.6 % de empleos del país.

"La industria, con restricciones muy delicadas, dado a que nadie sabía cómo se comportaba el virus, y aun lo desconocemos ya que hay nuevas cepas, afectó muchísimo en la empleabilidad. Al no tener venta internacional o local, no había producción, había cuentas pendientes por pagar y no se tenía la liquidez para cumplir los compromisos, fue un periodo difícil del cual esperamos recuperarnos, no sabemos cuanto tiempo nos llevará, pero seguiremos luchando por posicionar al sector", señala Eduardo Cader, presidente de la gremial.

Aun así, las exportaciones del sector industrial sumaron $4,846.8 millones, un 15.7 % menos que en 2019.

Los productos industriales llegan a 119 destinos, principalmente a Centroamérica (un 44.2 %) y a Estados Unidos, con una participación de 39.2 %.

Liderazgo. HanesBrands se ubicó nuevamente como la mayor exportadora industrial salvadoreña en 2020, gracias a “reinventarse”.

También fueron hacia México, República Dominicana, China y Corea del Sur, y todos sin excepción mostraron una baja.

El sector más golpeado dentro de los 9 analizados año con año fue el de bebidas, con una caída del 40.9 % de sus exportaciones, le siguió muebles con una baja de 32. 1 %, calzado que cayó 29.6 % y textil y confección que se contrajo un 26.9 %.

El único sector que logró sortear la crisis fue el farmacéutico que obtuvo crecimiento de un 5.8 % en sus exportaciones.

Por otra parte, la industria salvadoreña registró $232.6 millones en Inversión Extranjera Directa (IED) neta al tercer trimestre 2020, $145 millones menos que en 2019. Esto la ubica en el quinto lugar de Centroamérica , según los datos del Consejo Monetario Centroamericano.

En generación de empleo, el golpe fue más fuerte para aquellos sectores que no podían hacer teletrabajo, es así que la industria fue duramente golpeada. A diciembre de 2020 el empleo industrial era de 179,946 personas cotizantes efectivos, es decir 7,116 puestos menos que en diciembre 2019.

Resiliencia

Karla Domínguez, gerente de Inteligencia Industrial de la ASI, explica que el sector trató de cumplir con los contratos antes de la pandemia y logró suplir con las cuotas, pero en el pico se perdieron negocios y otros se atrasaron y se echarán a andar este 2021.

Aun así, las empresas de sectores como plásticos, textil y confección y farmacéutico, decidieron entrar a nuevos rubros como en la elaboración de mascarillas, guantes, gabachas, fabricación de respiradores artificiales y reinventarse.

Lo positivo, para Jorge Arriaza, director Ejecutivo de la ASI, es que "las empresas generaron nuevas líneas de producción permanente, invirtieron en equipo y ahora es una área adicional de producción".

Todos los sectores industriales tuvieron que hacer cambios representativos, agrega Cader.

Número uno. En el sector muebles Indufoam se ubicó como la número uno. Este año la compañía tiene previsto invertir $2.5 millones.

Ahora para este año todo apunta a tratar de volver a las cifras de 2019, llegar a recuperar lo perdido.

"El verdadero año de volver a la realidad va a ser el 2022, donde ya vamos a poder medir en relación donde estaba la industria creciendo (en 2019)", señala Arriaza.

Actualmente el indicador de corto plazo, como el índice de Producción Industrial (IPI) al mes de marzo 2021 presentó una variación anual positiva de 4.8 %.

"Ya la actividad industrial se está reanudando, aquí hay que ver cuál va a ser la estrategia de permanencia, estamos en una recuperación. Es como cuando te han hecho una cirugía y estas en el proceso de dieta para poder volver al ciclo normal de vida, lo mismo está pasando con la industria. Y dependerá de como sigue la demanda de bienes salvadoreños", dice Domínguez.

Las exportaciones industriales a abril sumaron $2,061.3 millones, esto es un 29.0 % más que en el mismo periodo del año pasado. Además, esta demanda se podría beneficiar fuertemente del crecimiento de Estados Unidos, gracias a los paquetes de incentivos fiscales, explican los expertos.

Aunque también dependerá del apoyo interno y el clima de negocio que sea propicio.

"Siempre y cuando las condiciones para generar negocios sean estables en el país, se podrá lograr la anhelada recuperación económica que tanto necesita nuestra gente. Hay muchos desafíos que persisten, por lo que el sector siempre requerirá de apoyos, políticas y facilidades, como el financiamiento, para circular la producción, el comercio exterior y la empleabilidad y productividad de la industria", detalla Cader.

Política industrial

Otro de los puntos necesarios para darle un empuje al sector es la creación de una política industrial, según Arriaza se han reunido para ver a nivel macro el plan de política nacional de comercio e inversiones, que es una ruta a largo plazo y se ha pedido hacer algunas cosas a "cortísimo" plazo, agrega.

Para Cader, el sector industrial requiere de un marco normativo que sea eficiente y compatible con la realidad nacional e internacional.

"El trabajo interinstitucional es clave para brindar al sector empresarial la facilitación del comercio. Lo que no soportaría nuestra economía son políticas económicas restrictivas, puesto que venimos de una crisis, que aun no se ha terminado y generado grandes estragos a nivel sanitario, económico, y social", detalla.

Lo que se necesita es que las empresas mantengan la inversión y que la agranden en el país, y eso solo se hace con certeza jurídica, dice Arriaza, aunque también es igualmente importante resolver los temas como la "competitividad", agregó.

La cuarta revolución

Uno de los temas que ha estado presente en las diversas ediciones del Ránking de Exportadores Industriales es el papel de la cuarta revolución industrial.

"Los cambios tecnológicos que se han observado alrededor del mundo y el nuevo consumidor del siglo XXI estaba marcando un momento de disrupción. Pero, ahora con la Pandemia por covid-19, el proceso se aceleró aún más", detalla el reporte de la ASI.

Igualmente hay una nueva tendencia en ciertos sectores industriales de disminuir la producción masiva y crear producción especializada.

Por ejemplo, una empresa del sector metalmecánica ha traído un equipo para impresión 3D en metal, una inversión de $1 millón, cuenta Arriaza y explica que esos equipos tienen la capacidad de construir una pieza de una nave espacial hasta tuberías.

"La exportación va empezar a darse no en los grandes volúmenes pero si diferentes productos para diferentes mercados, ya empieza el tema entrar al nuevo modelo de producción", recalca.

Ante ello es necesario crear las condiciones para apoyar estas inversiones.

Domínguez, señala que para ello es necesario "trabajar en un plan país, o una política industrial enfocada a transitar de la industria tradicional a industria 4.0, lo cual requiere una serie de incentivos y apoyos para que el sector pueda dar ese importante salto".

Para conocer las proyecciones de cada uno de los ganadores puede leer la última edición de Revista El Economista.