La inseguridad es el principal problema de las mypes, dice experto

La Superintendencia de Competencia (SC) ha iniciado el estudio sobre la competencia en la prestación de servicios financieros a las micro y pequeñas empresas (mype) en El Salvador. Representantes de la SC explicaron que el objetivo de la investigación es evaluar las condiciones de competencia existentes en la oferta de financiamiento para las mype, y posteriormente promover medidas de política pública que mejoren las condiciones de acceso al financiamiento de este sector empresarial.

El estudio comenzó la primera misión esta semana (del 23 al 27 de abril), y ya arrojó datos e hipótesis preliminares. Hasta el momento, la inseguridad es el principal problema que aqueja a las mypes al momento de optar para recibir un crédito.

“La mayoría de mypes señalaron la inseguridad como un problema grave. Para ser honesto, en países vecinos no mencionan que la inseguridad sea un problema en el mercado de las mypes”.

Diego Petrecolla, experto en temas de competencia

“Un tema muy particular de El Salvador es la inseguridad. A mí me sorprendió que la mayoría de personas del sector, que hemos entrevistado hasta el momento, señalaron a la inseguridad como un problema grave. Para ser honesto, en países vecinos no señalan que la inseguridad sea un problema en el mercado de las mypes”, explicó Diego Petrecolla, consultor argentino en temas de competencia y de regulación de servicios públicos, quien está encargado del estudio.

“Lo que nos señalan (el sector mype) es que hay zonas de riesgo y que por eso no se otorgan créditos en esas zonas. Esto es un tema que surgió (de las entrevistas) y era algo inesperado. Hay zonas del país que no están recibiendo créditos por inseguridad, y eso afecta el crecimiento económico”, detalló Petrecolla.

Yéssica Reyes, técnico en Competencia de la SC, dijo que el estudio será con base en 22 entrevistas que incluye a una asociación de vendedores, organismos internacionales e instituciones de Gobierno como la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), el Banco Central de Reserva (BCR), a la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), a bancos y microfinancieras.

“El estudio será con base en 22 entrevistas que incluye a una asociación de vendedores, organismos internacionales e instituciones de Gobierno”.

Yéssica Reyes, técnico en Competencia de la SC

Petrecolla mencionó que otro de los aspectos a estudiar es la informalidad en el sector. Sostiene que las mypes tienen problemas para conseguir garantías y mostrar sus récords crediticios.

“En El Salvador podría haber un problema de asimetría de información. Esto significa que en el mercado de créditos… quien pide un crédito conoce su récord crediticio, pero quien lo otorga no lo conoce. Con esto las tasas de interés para los créditos pueden ser más altas”, señaló el experto en temas de competencia.

Importancia del sector

Las pequeñas y micro empresas representan el 99.3 % del parque empresarial salvadoreño, el 35 % del Producto Interno Bruto (PIB) y el 67.6 % del empleo total, según datos del Ministerio de Economía.