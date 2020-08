La marca de miel "Miel Gibson" que puso en aprietos a una pequeña empresa chilena

Yohanna Agurto pensó que se le había ocurrido el marketing perfecto para su miel, con un juego de palabras con el nombre de uno de los actores más famosos de Hollywood: Miel Gibson.

El frasco del producto también llevaba una imagen de Mel Gibson caracterizado como el personaje de William Wallace en la película "Corazón valiente".

Todo iba según lo planeado, "hasta que me llegaron las amenazas de los abogados de Mel", dijo la vendedora chilena este miércoles en Twitter.

Los representantes de Gibson le habían enviado por correo electrónico un aviso de cese del uso no autorizado de su imagen.

La carta amenazaba con emprender acciones legales si Agurto, quien comenzó a vender la miel después de que la pandemia la dejara desempleada, no retiraba su producto de inmediato.

El abogado Leigh Breechen, cuya oficina emitió el aviso, dijo a Reuters que la carta "busca evitar el uso de la imagen de Gibson, no censurar el nombre de la miel".

"Necesitas obtener un permiso para usar o duplicar un fotograma de una película, que es propiedad del estudio respectivo que lanzó la película", dijo Brecheen a Reuters.

"Nada de esto tiene la intención de evitar que alguien obtenga ingresos o cree un negocio, pero existen canales adecuados para contactar y autorizaciones que debes conseguir para asegurarte de tener la aprobación para dicho uso", añadió.

Dear #MelGibson , would you let us use your image of William Wallace and the resemblance of your name and our honey (Mel and "Miel or honey in Spanish") please? Mis kids and me we would be infinitely grateful.



Our honey is only for brave hearts