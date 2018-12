La mayoría de las alcaldías no recauda lo suficiente: FUNDE

Las alcaldías del país tienen el reto de recoger suficiente dinero para no depender de los recursos del gobierno central, dijo la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE). La entidad estudió la administración y eficiencia de la recaudación local y concluyó que solo los departamentos de San Salvador, La Libertad y Santa Ana tienen suficientes ingresos propios, pero el resto depende del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES).

En los tres departamentos antes mencionados, la recaudación tributaria propia supera el 50 % de los ingresos. Entre los que se encuentran en la peor situación están Chalatenango, que solo recauda el 19.2 % de sus ingresos; Ahuachapán, con solo 14.7 %; y Usulután con el 7.3 %, lo que quiere decir que depende en más del 90 % del FODES.

Carlos Pérez, investigador de FUNDE, explicó que por esta dependencia es que hay una preocupación tan fuerte cuando el Ministerio de Hacienda se atrasa con la transferencia de los recursos.

El FODES lo entrega, por ley, el Ministerio de Hacienda a las alcaldías y debe ser equivalente al 8 % de los ingresos tributarios; debe servir para proyectos de inversión. En el pasado el Ejecutivo se ha retrasado, lo que ha puesto en aprietos a varios municipios.

Pérez explicó que solo 83 de los 262 municipios cumplen con lo que la ley exige: no utilizar más del 75 % en gastos de funcionamiento; el resto destina menos de 75 % para la inversión, el extremo es Usulután, con solo el 53 %.

"Eso es bien importante, porque hay un incumplimiento de la ley, lo cual en algún momento la Corte de Cuentas tendría que observar, pero no se habla mucho de eso", dijo el economista.

"Los impuestos prediales son en otros países una de las fuentes más importantes de recursos para los municipios, en El Salvador sería lo mismo", agregó.

El impuesto predial ha sido una propuesta recurrente de varias instituciones, incluyendo el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este tributo se basa en la propiedad de los inmuebles. Para la FUNDE, este podría recaudar entre 0.3 % y 0.4 % del producto interno bruto (PIB); sin embargo, ni la administración tributaria ni las municipales tienen, por el momento, la capacidad para implementarlo, explicó Pérez, en parte porque no hay un "know how", y porque habría que contar con un mejor catastro, es decir, el registro administrativo del Estado que describe bienes inmuebles.

El director ejecutivo de FUNDE, Roberto Rubio, consideró que hablar de impuestos es "mala palabra en período electoral", aunque muchos candidatos han hablado de varios proyectos, "pero cada promesa lleva una cifra".

"Hay márgenes para determinados impuestos siempre y cuando no los satanicemos. Hay impuestos que sí pueden golpear la economía y hay impuestos que no", explicó. Un impuesto predial, el efecto no sería negativo para la economía, consideró.

En cuanto a un impuesto a los bienes de lujo, Rubio señaló que sí tiene importancia, pero es algo más "simbólico". "El que tiene capacidad de comprarse un vehículo de $80,000, pues que pague más", dijo. Aunque señaló que la recaudación no sería alta.

Para la institución, es importante dialogar sobre el financiamiento y no solo propuestas de política social, sobre todo porque El Salvador debe enfrentar cuantiosos pagos de deuda entre 2019 y 2024 y cuando el déficit fiscal está creciendo, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos que tiene el Estado.

"Es probable y existe un espacio todavía para ser más eficiente en la entrega del subsidio, que lo reciban las personas que verdaderamente lo necesitan", expresó Rómmel Rodríguez, investigador del centro de pensamiento.