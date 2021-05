La pandemia redujo los ingresos del 68 % de hogares dedicados al agro

Las medidas restrictivas implementadas para frenar los contagios por covid-19 afectaron los ingresos de un 68.5 % de los hogares agropecuarios de El Salvador en el 2020, y sus efectos seguirán en el 2021, según la Encuesta Nacional de Indicadores de Seguridad Alimentaria y Agricultura.

El informe resalta que a nivel nacional, entre el 23 % y el 38 % de los hogares dedicados a esta actividad resultaron afectados por la falta de alimentos al menos una vez en los últimos 12 meses por la covid-19 y sus efectos adversos en la cotidianidad socioeconómica.

La investigación fue desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) con una muestra de 2,358 hogares agropecuarios a nivel nacional, entre noviembre y diciembre de 2020. San Vicente y La Unión fueron los departamentos más afectados.

La falta de trabajo para todos los días fue el factor que más incidió en la baja de ingresos en los hogares en 2020, con un 28.9 %, seguido por las bajas en las ventas con un 20.5 % y la pérdida de empleos con un 13.3 %. El estudio evidenció que el 76.5 % de hogares se dedican a la producción de granos básicos, y que antes de la pandemia, para el 57 % de los hogares encuestados esta era su principal fuente de ingresos. La crisis para estas familias se agudizó con las pérdidas en la producción reportadas el año pasado.

"El 50% de hogares que cultivaron maíz y frijol perdieron la mitad o más de sus producción por efectos asociados al covid-19 y las tormentas tropicales ocurridas en mayo, junio y noviembre del 2020", detalla el documento. El departamento de La Unión figuró entre los afectados, donde un 63.8 % de hogares reportó pérdidas en la producción de maíz y el 79.3 % mermas en la cosecha de frijol.

Los efectos negativos de la cuarentena para los hogares agrícolas no solo fueron en 2020, al no contar con reserva de granos para subsistir. Al menos el 41 % de los hogares que cosecharon maíz, manifestaron ya no tener reservas del grano a noviembre de 2020, y uno de cada 4 hogares evidenció tener reservas para menos de tres meses, es decir, que a febrero de 2021 serían dependientes de la compra.

De los hogares que producen frijol, más de la mitad, el 54.9 % aseguró que no contaban con reservas a noviembre de 2020, y 1 de cada 5 hogares dijeron tener reservas para menos de tres meses.

Debido a los efectos socioeconómicos del covid-19, 3 de cada 10 hogares agropecuarios afirmaron que alguna vez se quedaron sin alimentos en el último año.

Para la FAO la alta dependencia de la producción de granos básicos para consumo y generación de ingresos en El Salvador, vuelve importante fomentar una agricultura sostenible y adaptada al clima y la programas de tecnificación de estos cultivos.

Crisis alimentaria

Según la FAO, entre noviembre 2020 a febrero de 2021, 684,000 personas (de 6.8 millones) se encontraban en crisis alimentaria en El Salvador. En su informe Análisis de inseguridad alimentaria aguda de la Clasificación Integrada (CIF) para noviembre 2020-agosto 2021 estimaba que la población más afectada es la que depende de actividades agrícolas y ganaderas debido a pérdidas de ingresos por las restricciones de movilidad y transporte.

A febrero, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) afirmaba que la crisis económica provocada por el covid-19 y los eventos climáticos extremos de los últimos años han agudizado la inseguridad alimentaria en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, provocando que 1.7 millones de personas necesiten asistencia alimentaria urgente.