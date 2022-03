"La recuperación pospandemia no ha terminado, todavía"

La invasión Rusa a Ucrania ha generado un efecto inmediato en materia económica. Los precios de las materias primas y los combustibles han llegado a precios no vistos desde hace más de una década.

Marco Martínez, director general deGrupo Tropigas de El Salvador analiza la situación internacional y cómo esta puede repercutir en el país, sobre todo porque es algo que está fuera del control local.

¿Qué evaluación hace en general del comportamiento que está teniendo el mercado mundial de hidrocarburos en los últimos dos meses?

Estamos en la época que es invierno en los países del norte, en donde la curva natural de hidrocarburos es al alza porque, dependiendo qué tan crudo sea el invierno así es el consumo para calefacción.

De igual manera, la demanda de la industria petroquímica se extiende para fin de año y eso da un encarecimiento cíclico. Pero también se debe analizar qué ha sucedido pospandemia. Tenemos una inflación muy grande y venimos de tener durante la cuarentena los precios más bajos de los últimos 60 años. En el tema específico del gas propano, estamos ahora en $1.40 el galón y en esos días llegó abajo de los $0.20.

El problema es que esta es una recuperación pospandemia en donde mucha de la industria de la refinería, petroquímica y el "fracking" tienen un punto de equilibrio y si el producto está demasiado bajo no es bueno porque se desincentiva la producción.

A esto se suma el contexto por la invasión de Rusia a Ucrania, lo cual genera incertidumbre porque toca el factor del gas natural que Rusia exporta a parte de Europa y China, y la incidencia de las monedas de mayor peso mundial, lo cual va a ejercer cierto grado de inflación que va a encarecer momentáneamente o generar expectativas en donde no hay seguridad de las variables que puedan suceder.

Así como puede encarecer puede escasear el producto y cualquier problema que pase siempre repercute en los mercados.

Afortunadamente, Estados Unidos tiene una producción muy estable de gas propano, salvo que decidan destinar parte de este producto a Europa, lo que podría disparar más los precios.

¿Cómo ha visto el comportamiento del precio del barril de petróleo y si le parece que la velocidad de crecimiento es normal o supera las expectativas?

No veo con optimismo que esta tendencia al alza pueda bajar.

¿Es diferente la dinámica del precio al alza cuando era por la reactivación económica que ahora por el conflicto entre Rusia-Ucrania?

Se suman las dos porque la recuperación pospandemia no ha terminado, todavía hay refinerías operando con números rojos por el bajo costo y caída en la producción a nivel mundial.

¿Qué efectos podrán tener las medidas anunciadas de liberar más reservas estratégicas de barriles para bajar el precio internacional?

Es una medida bastante acertada porque son esfuerzos para estabilizar los mercados. A ningún país le gusta soltar sus reservas, pero son muy necesarias porque, bajo este punto de vista, se baja un poco la especulación al poner a disposición productos de reserva que llegan a los mercados sin tener que trasladarlos de otro país, lo cual genera una baja en el flete del producto y da confiabilidad en los mercados y los inversionistas que dependemos de los "commodities".

¿Tomando en cuenta los problemas logísticos ya existentes de la cadena, consideran que puede haber un agravamiento en los procesos de atención?

Por lo menos en los hidrocarburos no; los mercados son, en cuanto a volumen muy estables. Eso va ligado a la flota de buques y a la fecha hay un excedente de buques tanqueros para GLP, entonces, en teoría no se vería afectada si se compara con las cargas consolidadas a no ser que se decrete en algún punto escasez por el conflicto que se está dando.

¿Cómo se traslada esta situación a los precios del gas propano particularmente en la región centroamericana?

El precio del gas propano solamente puede variar si varía el precio internacional, y si sube un centavo, acá igual sube un centavo. Todos los márgenes que vienen desde flete, internación al país, distribución, almacenamiento y envasado se mantienen fijos.

Los gobiernos regionales han tomado a bien desde hace unos meses optar por un subsidio para la estabilidad de los precios que hoy en El Salvador son $3 por cilindro el cual está costando $11.13; si este segundo subsidio no se diera llegaría a $14.13.

Habría que ver, en caso que siga subiendo, como seguirá porque cuando comenzó eran $2 y ese tope no va a ser suficiente con esta tendencia, y habrá que ver la política que tome el Gobierno de El Salvador, si mantener el subsidio en una cantidad fija o mantener fijo el precio y el Gobierno absorbe esta cantidad que pueda subir el mercado internacional.

¿En el caso del gas propano, cómo se traslada el alza de precio por cada dólar que aumenta el barril?

No hay una fórmula exacta porque el gas propano no depende al 100 % de la destilación del crudo porque ahora más de la mitad proviene de la técnica fracking o el "shell gas" como se le llama en Estados Unidos; sin embargo, lleva una proporcionalidad por la demanda que lleva la industria petroquímica que genera presión.

¿Qué mercados o zonas son las que abastecen de hidrocarburos a Centroamérica?

En gas propano, exclusivamente Estados Unidos. No hay un país en Latinoamérica que tenga un exceso de producción que pueda suplir la demanda de la región.

¿Por esta coyuntura puede darse una situación de desabastecimiento o retrasos de producto?

Solamente si se diera en las refinerías de Estados Unidos, en ese caso tocaría ir a buscar el producto a Medio Oriente o Europa Occidental y estamos hablando que el cilindro de gas no costaría $14 sino arriba de los $30. Ojalá que no se dé el caso.

¿Qué medidas o inversiones ha hecho Tropigas para prevenir o enfrentar esta situación?

Cuando Venezuela se vuelve deficitaria y deja de exportar producto, unos dos años antes de la crisis económica, decidimos ampliar nuestra terminal marítima y buscar que un barco de mayor capacidad pudiera venir al país porque Estados Unidos no puede cargar barcos chiquitos en sus refinerías. En nuestro caso es un barco de 10 millones de galones que puede entrar, hemos ampliado nuestra capacidad para garantizar el suministro al país de 4 millones que teníamos a 8, luego a 12 y luego a 16 y ahora la estamos ampliando a 20 millones de galones. Todo esto lo hemos hecho en los últimos ocho años.

¿Cómo describe el comportamiento en la demanda del gas propano de la región este año comparado a los últimos tres?

En la época de la cuarentena hubo una variación porque veníamos creciendo entre un 4 % y 9 % anualmente y es similar en el resto de la región, salvo Panamá que ha tenido un repunte y en Costa Rica porque hay un alto grado de industria, pero hablando de países como Honduras, Guatemala y El Salvador hemos venido creciendo entre un 4 % a 9 %. Con la cuarentena de la pandemia se dio el caso que se redujo considerablemente la demanda de GLP para mercados industriales por el mismo paro se cayó ese mercado en un 50 %; sin embargo, cuando la gente estuvo en sus hogares se vio obligada a consumir más gas propano en el sector doméstico. Entonces, el año 2020 el crecimiento fue prácticamente cero.