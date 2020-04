"La responsabilidad de la crisis de COVID-19 no puede recaer solo sobre el Gobierno"

Ricardo Simán, presidente de Almacenes Simán, ha abanderado un mensaje de unidad para afrontar la actual crisis por el brote de COVID-19 en El Salvador. El empresario, parte de uno de los más importantes conglomerados no solo del país, sino de la región, opina que deben articularse esfuerzos entre sectores, gremios y el mismo Gobierno, para poder actuar mejor durante y después de la emergencia.

Esta semana había dicho a LA PRENSA GRÁFICA que buscaba un acercamiento con el Ejecutivo, para ofrecer su ayuda en la gestión de la pandemia. Simán formó parte de gremiales empresariales durante 25 años, en los que colaboró con la articulación de esfuerzos desde el sector privado para superar desastres naturales como el huracán Mitch, en 1998, y los terremotos de 1986 y 2001.

Este periódico habló nuevamente con Simán tras una reunión sostenida este martes con el presidente de la República, Nayib Bukele, de la que el empresario salió complacido. Asegura que encontró mucha receptividad por parte del gobernante, y que hay claridad de que la emergencia del COVID-19 es un reto demasiado grande como par que lo asuma el Gobierno de forma aislada.

Desde la visión de Simán, la prioridad en estos momentos debe ser la atención en salud, manteniendo un equilibrio con las acciones que permitan la recuperación de la economía luego de superada la incidencia de la pandemia en el país.

¿Se reunió finalmente con el presidente Nayib Bukele?

Sí. Creo que tuvimos una muy buena reunión el día de ayer (martes) por la tarde. Considero que fue de mucho provecho. Esta crisis es algo muy difícil, y no puede recaer la responsabilidad solo en una persona o en el Gobierno, aquí todos tenemos que jugar un papel, los diferentes sectores, los sindicatos, los empresarios, y cuando hablamos de empresarios nos referimos desde los agricultores, los industriales, servicios, el comercio, representados en asociaciones y organizaciones, y es allí donde ha existido poco intercambio con los canales que ha establecido cada sector. Al igual que los médicos, tienen el Colegio Médico, podrían estar involucrados trabajando y proponiendo la mejor manera de organizar la respuesta a esta crisis, que es por el momento eminentemente sanitaria. Esto no va a ser fácil de superar, esta emergencia aún no se ha manifestado en toda su seriedad, aún no vemos lo más grave. Son 15 días para que se incube el virus y allí van a ir apareciendo nuevos casos .

¿Qué respuesta tuvo?

Considero que hubo mucha receptividad por parte del presidente, están claros de que debemos de trabajar como país. Mi mensaje es ese, que trabajemos unidos porque no es factible ni justo que toda la carga quede sobre sus hombros, que es algo en lo que debemos actuar como país. Tuvimos la oportunidad de intercambiar opiniones y estamos de acuerdo en que hay unificar esfuerzos para conseguir que todos contribuyamos para sacar al país adelante, y en eso seguiremos trabajando. También hay que tener en cuenta que la prioridad ahora debe ser atender la salud de la población, y comprender que debe haber un balance entre atender la crisis y echar a andar la economía.

¿Qué temas abordaron en la reunión?

Tocamos todos los temas que tienen relación con esta crisis, lo social, la salud, lo económico, no es momento de ver para atrás, que si hicimos o no hicimos, sino de ver cómo vamos a trabajar para hacer frente a todo esto y a salir adelante como país, y para poder recuperarnos después de la crisis.

Ricardo Simán

¿Cómo evalúa la respuesta que se ha dado a la crisis, tanto desde el sector público como del privado?

Las crisis son como la erupción de un volcán, como un terremoto, es algo que usted no está esperando, no sabe qué va a ocurrir, tampoco está preparado para eso. Se nos presentan situaciones que no sabemos cómo abordar y por tanto todos hemos cometido errores, pero lo importante es que se vayan corrigiendo, que vayamos haciendo las cosas mejor y uniendo esfuerzos para afrontar todo esto de una mejor manera.

El sector privado se involucró, por ejemplo, en equipar a los centros de contención, mientras se daba además reducciones en las operaciones y, para muchos sectores, la paralización total de éstas.

Claro, es que cuando uno ve que surge una emergencia, lo que muchos hacemos es responder con lo que tenemos, se hace lo que uno puede desde donde está. Acá también se pudo dar algún tipo de desorden. A medida que van pasando los días se van calmando esas prisas y se van organizando mejor las cosas

¿Cree que ahora habrá un trabajo más articulado entre el sector privado y el Gobierno?

Yo no estoy involucrado en el manejo de la crisis ni soy parte del sector privado organizado, pero sí voy a estar con gusto a la par de ellos ayudándoles, a título personal y como empresa, en lo que esté a mi alcance, lo estamos haciendo con mucho entusiasmo hasta donde nos den nuestras posibilidades. Estoy seguro de que todos los empresarios nos vamos a unir para hacer un mejor trabajo.

¿Qué cree que se debe comenzar a hacer para amortiguar el impacto que esta crisis va a tener?

Para amortiguar el impacto de esta crisis, hay que pensar primero en la atención a la población. Para empezar, hay que pensar en las más de 4,000 personas que están en estos momentos en los diferentes centros de contención que se han adecuado en el país, se deberían estar haciendo pruebas, pruebas y más pruebas, para poder verificar que estén bien, que estén estables, y pensar en poder devolverlos a sus casas. También se debería buscar opciones de solución para el retorno de los salvadoreños que están en el exterior, que son bastantes. Ellos por el momento se han quedado fuera y se necesita definir acciones para que puedan comenzar a regresar, con la seguridad de que se les hace su prueba, y de que pueden hacer cuarentena domiciliar. Hay que buscar ideas para estos grupos de la población.

¿Y en los efectos que tendrá sobre la economía?

Por eso es importante el balance entre la atención a la crisis y en ver cómo reactivamos la economía. En lo que respecta a la economía, veremos que comenzará a cambiar, la actividad productiva no va a tener el impulso que tenía el 15 de marzo, o el 17 de marzo, pero va a empezar a avanzar y ya hemos visto que el Gobierno, junto a los empresarios y las organizaciones del sector privado, están trabajando y buscando soluciones sobre cómo se puede comenzar a trabajar, de una forma ordenada.

Una vez se levante la cuarentena y se comience a reactivar el aparato productivo, ¿cuáles deberían ser las prioridades a atender?

Una de las cosas que más preocupa es la seguridad alimentaria, viene la época de siembra de granos básicos. Eso debe ser prioridad, lo mencionamos el día de ayer, que no hay restricción para que los trabajadores agrícolas se puedan movilizar y se pueda trabajar la tierra. Lo otro es poner a trabajar a la industria, con las medidas de salubridad respectivas que amerita esta crisis de salud. Son cosas importantes, al igual que potenciar al sector de los servicios, por un lado. El rubro de la salud, las clínicas y hospitales, son igualmente importantes.

¿Quien es?

Ricardo Simán

Presidente de Almacenes Simán.

Empresario de amplia trayectoria en gremiales del sector privado.