La tasa de Inflación fue del 6.5 % en abril

El costo de la vida de los salvadoreños sigue alto en comparación con el 2021. El índice de precios al consumidor (IPC) llegó a 6.5 % en abril, según el último dato de la Dirección de Estadísticas y Censos (Digestyc), reportado por el Banco Central de Reserva (BCR).

El indicativo ha presentado dos bajas leves en los dos últimos meses, algo que según el analista económico Luis Membreño se debe a las medidas del Gobierno en fijar los precios de los combustibles, el gas licuado, la electricidad y transporte público.

"Lo que se ve es que la inflación sigue subiendo mes a mes. Creo que lo que ha impactado positivamente este indicador es que elementos que el Gobierno toma en cuenta en el índice de precios los ha fijado", dijo.

"Si en un momento suelta los precios y se ajustan a lo que realmente cuestan va a ser un ajuste de inflación alto. El punto importante es que en la medida que se congelan precios cuando los costos están subiendo, entonces la gente no ahorra al no percibir el incremento en los precios, por eso uno observa muchos vehículos en las calles, porque no perciben el aumento en el combustible", sumó el analista.

Según los datos del BCR, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas es la que más variación presentaba a abril, con 10.89 puntos.