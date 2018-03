La televisión salvadoreña será digital en el 2018

Lee también

El Gobierno anunció el modelo que utilizarán para transitar a la transmisión de televisión digital. Actualmente en el país los canales transmiten con una tecnología antigua que se conoce como analógica, una tecnología que cada vez más países están dejando atrás, de hecho. Según el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, ya Centroamérica está usando el estándar ISDB-tb, un formato de televisión digital originario de Japón y adaptado en Brasil, el país será el último de la región en adoptarlo.De acuerdo a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), la tecnología digital permitirá permitirá las siguientes ventajas:Mejor calidad de imagen y de sonidoMovilidades: las tabletas y los celulares también recibirán la señalEmergencias: los televisores estarán conectados al sistema de alertas cuando ocurran desastres. Las alertas se recibirán más rápido.Interactuar: la televisión digital permite a los usuarios más opciones cuando están viendo la programación.La desventaja es que los televisores más antiguos no son compatibles con la señal digital así que no van a funcionar. Si usted tiene de este tipo de televisores tendrá que cambiarlo, no obstante, es importante esperar a mayo a que el Gobierno amplíe detalles sobre la compatibilidad de los aparatos. Además, en un primer momento, se va a transmitir la televisión de las dos formas, de la forma antigua, que es la tecnología desfasada y con la tecnología digital.Algunos televisores serán compatibles con cajas decodificadoras, pero la especificación de estas aún no las ha anunciado el Gobierno, lo que sí es que el Estado dijo que se podrían fabricar en el país para abaratar el precio.De acuerdo con Eugenio Chicas, secretario de comunicaciones de la Presidencia, en mayo se definirá la fecha específica para el encendido digital que es cuando los medios del país transmiten en digital, que se espera que sea para 2018. Luego, se definirá la fecha para el apagón analógico, que es cuando se deja de transmitir con la tecnología anterior.