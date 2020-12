Lanzan NOW App, la aplicación que hará la diferencia en deliveries

Con 20 años de experiencia en logística y tecnología, Urbano Express lidera el mercado salvadoreño por su cobertura y portafolio de soluciones; hoy, asociada a la empresa de soluciones tecnológicas NOW lanzan la aplicación NOW App, sin duda una alianza que hará historia en el servicio de deliveries en El Salvador.

"NOW App, el delivery que te mereces, es una plataforma desarrollada para que los salvadoreños reciban sus productos de una manera única, atendiendo a todo tipo de comercios desde pymes hasta grandes empresas", declaró Armando Rivera, gerente general de NOW.

“Lo que NOW ofrece a todos los salvadoreños y clientes es servir el delivery que se merecen... una experiencia logística, no solo a nivel de tecnología, sino también una experiencia en compras al recibir su pedido en el menor tiempo posible”.



Raúl Hernández, Chief Technology Officer de NOW.

NOW es una aplicación distinta a las demás, que ofrece los mejores tiempos de entrega, servicio al cliente excepcional y mayores zonas de cobertura. Cuenta con un algoritmo especial que mide los tiempos de entrega exactos y permite el control de cada una de las órdenes realizadas desde la solicitud hasta la entrega. Gracias al uso de tecnologías se facilitan la conexión y procesos para poder entregar en el menor tiempo posible lo que sus clientes demanden.

"NOW ha venido a El Salvador a marcar una diferencia. Toda la experiencia en logística nos da un respaldo para ofrecerle al mercado salvadoreño el mejor servicio, utilizando lo último en tecnología. Ofrecemos una app fácil de usar, que cumple con todas las necesidades y que además las supere", explicó Rivera.

Parte del equipo detrás de NOW App, la nueva aplicación de servicio de delivery que cuenta con más de 70 comercios afiliados. El lanzamiento ha sembrado entusiasmo en este competitivo mercado.

Con NOW, Urbano Express cumple la premisa "lo que sea, dónde sea y cuándo sea", cuidando la experiencia de sus clientes y no solo del que compra sino también de sus socios estratégicos, los comercios y drivers que son los que llevan el producto hasta la puerta de los consumidores salvadoreños.

Creada por especialistas

NOW App ha sido desarrollada por un equipo joven y multidisciplinario, expertos en áreas de logística, desarrollo de aplicaciones, mercadeo y diseño gráfico con edades entre los 19 y 30 años, utilizando altos estándares de tecnología y estableciendo como enfoque principal la satisfacción de sus clientes finales, dueños y operadores de negocio, urbano drivers y administradores de equipo interno.

Los genios detrás de NOW App: Armando Rivera, gerente general de NOW; Alma Hernández, jefa de mercadeo de NOW y Raúl Hernández, Chief Technology Officer de NOW. LPG/Andrea Gregory

“No queremos ser una app más, somos la nueva app de El Salvador, que sí tiene conocimientos en logística, con toda la experticia de Urbano Express y la experiencia

de cómo poder entregar”.



Armando Rivera, Gerente general de now.

La aplicación se puede bajar en smartphones, ya sea para los sistemas operativos Android o iOS y realizar los pedidos desde cualquier lugar de las zonas de cobertura, mismas que constantemente se irán ampliando. Para más información, puedes ingresar a las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram con el nombre de nowappsv.

Amplia cobertura

La nueva aplicación está disponible para los sistemas operativos de iOS y Android; los clientes pueden realizar sus pedidos con la confianza de que detrás hay un sistema que garantiza rapidez y el mejor servicio posible.