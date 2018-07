Las 3 familias más ricas del mundo (y quién podría destronarlas)

Getty Images Los Walton son la familia más rica del mundo.

Los imperios familiares con fortunas heredadas dominaron por décadas el mundo de los multimillonarios en el mundo.

Hasta que empezaron a ganar terreno los llamados "self made", aquellos emprendedores que han hecho su fortuna por sí mismos y que surgieron en varios continentes en los últimos años.

En el último ranking elaborado por Bloomberg sobre las dinastías familiares más adineradas del mundo, las primeras son de origen estadounidense.

Se trata de los Walton , que controlan la mitad de Walmart; los Koch , con intereses en distintas industrias; y los Mars , dueños de las mayores marcas de chocolates del planeta.

La fortuna de estos tres clanes suma US$340.000 millones , una cifra superior al producto interno bruto (PIB) de países como Colombia, Chile o Perú.

Sin embargo, las listas de riqueza que elaboran tanto Bloomberg como Forbes solo contemplan fortunas conocidas públicamente y no incluyen los recursos de dinastías árabes o de otros fondos que no cotizan en bolsa y de los cuales no se tiene información.

Familias como los Rothschild o los Rockefeller tienen recursos que se han vuelto demasiado difusos con el paso de los años como para darles una valoración precisa, dicen los expertos.

1. Familia Walton: US$151.500 millones

El clan Walton es la familia más rica del mundo. Rob, Jim, Alice, Lukas, Christy y Nancy controlan la mitad de la mayor empresa de retail o comercio minorista del mundo: Walmart , fundada en 1962 por Sam Walton.

Las 12.000 tiendas del gigante vendieron US$500.000 millones en 2017, generando cuantiosas ganancias para los miembros de la familia.

Getty Images Alice Walton es la mujer más rica del mundo por las millonarias ganancias de Walmart.

Su riqueza combinada es superior a la que tienen emprendedores como Jeff Bezos o Bill Gates, y al PIB de países como Costa Rica, Panamá, Guatemala o Ecuador .

Alice Walton, la única hija del fundador del imperio, es actualmente la mujer más rica del mundo con US$41.300 millones.

2. Familia Koch: US$98.700 millones

Los hermanos Frederick, Charles, David y William heredaron la refiner í a de petróleo de su padre. Una intensa lucha por el control del negocio en la década de los 80, hizo que Frederick y William abandonaran el negocio.

Koch Industries, actualmente manejada por Charles y Davis -conocidos como "los hermanos Koch"-, es un gigantesco conglomerado con intereses en el sector industrial, financiero y comercial.

Reuters/ CBS Los hermanos Koch (David y Charles) controlan un gigantesco conglomerado con intereses económicos y políticos.

Los hermanos son conocidos en Estados Unidos por destinar una parte importante de su fortuna a financiar candidatos conservadores y causas como, por ejemplo, recortar impuestos, reducir el gasto fiscal y frenar acciones contra el cambio climático.

Analistas los consideran como una "empresa políticamente activa" que suele estar presente de una u otra manera en los pasillos de la Casa Blanca y el Capitolio.

A pesar de ser aliados del presidente Donald Trump en muchos frentes, recientemente financiaron una campaña contra los aranceles impuestos por el mandatario a varios países.

3. Familia Mars: US$89.700 millones

Esta dinastía empresarial comenzó cuando Frank Mars vendía dulces en Washington en 1911.

La firma, cuyos únicos dueños son la propia familia, vende productos como M&Ms, Milky Way, Mars, chicles y artículos para mascotas bajo las marcas Pedigree y Whiskas, además de comida envasada.

Getty Images Jacqueline es parte del clan que heredó la fortuna de Frank Mars.

Una de las herederas es la nieta del fundador, Jacqueline Mars , dueña de un tercio del negocio y la segunda mujer más rica del mundo.

Graduada en antropología y divorciada con tres hijos, trabajó durante 20 años en la empresa y participó en el directorio hasta 2016.

El posible destronador

Aunque las fortunas familiares han sido históricamente mayores que la riqueza de un solo individuo, esto podría cambiar en cualquier momento.

A comienzos de este año Jeff Bezos, el CEO de Amazon , se convirtió en la persona más rica del mundo, con una fortuna estimada en US$105.100 millones.

Getty Images Jeff Bezos está a punto de destronar a la dinastía familiar de los Walton.

Sin embargo, durante los últimos meses sus recursos han crecido a un ritmo vertiginoso, principalmente por las ganancias que le reporta el servicio Amazon Prime.

Según Bloomberg, Bezos ya cuenta en mes de julio con US$150.000 millones, mientras que Forbes calcula su riqueza en US$148.000 millones.

En cualquiera de los dos casos, Bezos está a un paso de superar a la familia Walton, algo que podría convertirlo en la persona que arrebate el trono a l histórico clan estadounidense.

