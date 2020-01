Las grandes economías más endeudadas en el mundo y en América Latina y qué peligros presentan

Getty Images La deuda, tanto pública como privada, no deja de crecer en China.

La deuda global alcanzó un récord histórico de US$253 billones. ¿Tenemos que preocuparnos?

Una década de bajas tasas de interés ha facilitado el crédito a gobiernos, empresas e individuos, empujando el endeudamiento a un gigantesco nivel equivalente a un 322% del Producto Interno Bruto (PIB) global.

Y en el actual contexto económico, está en camino de seguir creciendo, según una investigación del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés), una asociación mundial de instituciones financieras con sede en Washington.

El récord fue impulsado principalmente por los préstamos adquiridos por gobiernos y empresas no financieras . El problema es que cuanto más altos son los niveles de endeudamiento, mayor es el riesgo de incumplimiento en cualquier entorno económico que se torna más difícil.

Getty Images

Y aunque no se vislumbra una recesión, la economía mundial no está pasando precisamente por su mejor momento. Las expectativas de crecimiento para 2020 son modestas, situándose alrededor de un 2,5%, bajo el supuesto de que no habría una escalada de fricciones a nivel comercial ni geopolítico.

En este contexto, el Banco Mundial advirtió a comienzos de enero sobre el riesgo de una nueva crisis de deuda global , instando a los gobiernos y bancos centrales a reconocer que las tasas de interés históricamente bajas pueden no ser suficientes para compensar otro colapso financiero generalizado.

Getty Images La deuda global llegó a su nivel más alto en la historia. Estados Unidos y China son los dos grandes motores.

El análisis se basa en que en los últimos 50 años se ha producido cuatro oleadas de acumulación de deuda.

La última, que comenzó en 2010, muestra "el aumento más grande, más rápido y más amplio" en el endeudamiento global desde la década de 1970.

Y un dato que no es muy alentador es que las tres olas anteriores terminaron con crisis financieras que afectaron a muchas economías en desarrollo y emergentes.

"La historia de las olas pasadas de acumulación de deuda muestra que éstas tienden a tener finales infelices", escribió Ayhan Kose, director del Grupo de Perspectivas del Banco Mundial.

Los dos grandes motores

En entrevista con BBC Mundo, Emre Tiftik, director de Investigación de Sostenibilidad del Instituto de Finanzas Internacionales y principal autor del informe Monitor de Deuda Global, dice que "el aumento de la deuda global ha sido significativo y no se ven señales de una disminución en el futuro cercano".

Detrás de este fenómeno, explica, hay dos grandes motores que han precipitado el alza en el endeudamiento: Estados Unidos (por el aumento de la deuda fiscal y corporativa) y China (por el incremento de la deuda de las empresas no financieras).

Getty Images La deuda de China se está acercando al 310% de su Producto Interno Bruto.

La deuda de China se está acercando al 310% de su PIB, uno de los mayores niveles de endeudamiento entre las economías emergentes.

Mientras algunos economistas argumentan que el nivel de endeudamiento de China ha crecido a un ritmo insostenible para su economía , otros sostienen que, como la mayor parte de esa deuda es de propiedad estatal, sigue siendo manejable.

A continuación presentamos un resumen del nivel de endeudamiento de los llamados "mercados maduros" en el mundo desarrollado, según la clasificación que realiza el IIF.

(Las cifras fueron publicadas el 13 de enero. Corresponden al tercer trimestre de 2019).

Desde una perspectiva global, Tiftik dice que los altos niveles de endeudamiento aumentan la inquietud sobre cómo financiarla Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas que, entre sus 17 objetivos, incluye desde la disminución de la pobreza hasta el combate al cambio climático.

" Estamos preocupados . Tenemos que encontrar los recursos para financiar obras de infraestructura en los países emergentes y de bajos ingresos", argumenta.

Aunque esta situación representa una gran oportunidad para los inversores, agrega, los países con poca capacidad de endeudamiento pueden enfrentar dificultades para concretar obras en áreas como energía, telecomunicaciones, transporte y agua .

Los más endeudados en América Latina

Dentro de las economías emergentes, además de China, el crecimiento de la deuda se ha concentrado en dos países: Corea del Sur y Chile.

En una mirada al panorama latinoamericano, Tiftik dice que Argentina ha sido exitosa en reducir su deuda en relación al PIB, Colombia ha visto una baja y la deuda mexicana se mantiene limitada.

Getty Images Chile ha visto un alza del endeudamiento en el sector corporativo no financiero.

En cambio Chile ha sido testigo de un alza significativa en sus niveles de deuda, especialmente entre las empresas no financieras.

Sin embargo, el especialista no ve un gran motivo de preocupación.

Chile tiene un mercado de capitales relativamente robusto y como es un país orientado a las exportaciones, explica, ha tenido la oportunidad de recibir más capitales del resto del mundo, además de los disponibles en el mercado interno.

"Países como Chile y Corea (del Sur) están en una posición segura" , comenta Tiftik. "No es algo negativo".

"Si viera este nivel de deuda en otros países distintos de Chile o Corea (del Sur), estaría más preocupado".

El siguiente es un resumen del nivel de endeudamiento de las mayores economías de América Latina, según la clasificación que realiza el IIF.

(Las cifras fueron publicadas el 13 de enero. Corresponden al tercer trimestre de 2019).

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=btKUvRZa1Ho

https://www.youtube.com/watch?v=YPmLtudnWbo