Las lluvias complican los proyectos de construcción

Las lluvias que se registran en el territorio salvadoreño desde el pasado fin de semana han afectado los proyectos de construcción en marcha e incluso obras que ya estaban finalizadas, informó la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO).

La entidad aún recaba información sobre las afectaciones, pero según su presidente, Giuseppe Angelucci, "el país está bastante golpeado".

"No tenemos deslaves gigantescos, pero hay deslaves en todos lados; no tenemos tal vez grandes rupturas de puentes, pero sí tenemos rupturas de calles, y con los días que faltan, Dios no quiera, y se vengan otro tipo de impactos en la infraestructura, que serían más difíciles de arreglar", explicó Angelucci. Los pronósticos indican que las lluvias se mantendrán en las próximas horas.

El sector está paralizado debido a la cuarentena decretada en el país por la pandemia de covid-19. Esta semana, el Ejecutivo autorizó la reactivación de la construcción únicamente para realizar obras de mitigación y reparaciones ante los daños. La paralización de la actividad económica por el virus ha venido a complicar la atención de la emergencia derivada de la tormenta tropical Amanda y sus remanentes, pues según Angelucci, en este momento no hay plástico para protección en el mercado, aunque ya está buscando cómo importarlo.

"Los edificios nuevos tienen goteras, la cantidad de humedad que hay en el espacio, hasta las edificaciones bien hechas transmiten esa humedad hacia adentro. Estamos hablando de cerca el 100 % de humedad, desde filtraciones, desbordes, ruptura de sistemas de aguas lluvias, tragantes, deslaves. No existen proyectos existentes o en fase de ejecución que no tengan problemas", remarcó Angelucci.

Las limitantes para la circulación también han dificultado a las empresas evaluar los daños de la infraestructura en el terreno, indicó el representante de la cámara.

Tras el inicio de la cuarentena, CASALCO solicitó autorización al Gobierno para trabajar en 78 proyectos que presentaban condiciones de vulnerabilidad, y que representaban un riesgo para áreas aledañas. El Ministerio de Trabajo aprobó atender 58 proyectos de manera inicial. Angelucci aseguró que la gremial ha supervisado directamente que se cumplan los protocolos acordados con el Gobierno en aras de una futura reactivación.

Según Angelucci, todos los socios de la gremial están en disposición de colaborar con el Gobierno para la atención de los daños que dejó la tormenta en la medida de sus posibilidades.