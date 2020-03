"Las medidas económicas han sido precipitadas", dice Mauricio Choussy

Mauricio Choussy, ex director de la agencia calificadora de riesgos Fitch, y ex presidente del Banco Central de Reserva (BCR), ofrece un panorama bastante completo para entender la situación y da recomendaciones para afrontar lo que se viene, sobre todo, para proteger a los más vulnerables.

El reto es doble, afirma: procurar mantener la salud de la población y salvar vidas, al tiempo que se les protege de la crisis económica que se avecina.

¿Cómo se encuentra la economía mundial frente a la crisis del COVID-19?

Los conflictos comerciales entre los Estados Unidos y China, la incertidumbre por el retiro de Gran Bretaña del Mercado Común Europeo, las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente y otros factores hicieron que el 2019 fuera el año con menor crecimiento en los últimos 10 años. Esto forzó a que los bancos centrales recurrieran nuevamente a reducir las tasas de interés y a que inyectaran liquidez para reactivar las economías que mostraban una clara tendencia a la desaceleración. Con ese escenario a finales de año, las expectativas eran que la desaceleración se había frenado y se esperaba para el 2020 una leve recuperación. Esto varió abruptamente cuando la epidemia del coronavirus se extendió en China, obligando a este país a mostrar al mundo lo contagioso que era el virus y cómo la única manera de frenarlo era el distanciamiento social y las cuarentenas, los cual interrumpió las cadenas productivas mundiales, inmovilizó el turismo y desbarató los mercados de capital, haciendo que las bolsas de valores mundiales cayeran hasta un 40%. Esto forzó a los bancos centrales a reducir más las tasas de interés y a comprar títulos con el fin de inyectar liquidez a los mercados financieros, en los cuales los flujos de capital prácticamente habían desaparecido. A la fecha, las pérdidas todavía son altas y la volatilidad de los mercados no permite establecer cuándo regresará a la normalidad.

¿Qué opinión tiene sobre las medidas económicas implementadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis?

Si analizamos la reacción de nuestro gobierno, y vemos la forma en que se ha ido desarrollando la pandemia, no podemos decir otra cosa más que el Gobierno de El Salvador se anticipó a muchas de las medidas en materia de salud que otros gobiernos se han visto forzados a realizar cuando la epidemia se les ha ido de las manos, los resultados finales de estas medidas por ahora son difíciles de evaluar, la lógica dice que serán efectivas.

Pero en materia económica las medidas, a mi juicio, han sido un poco precipitadas, ya que la suspensión de los pagos de los recibos de luz, agua y teléfono, así como anunciar la moratoria en los pagos de cuotas de préstamos hipotecarios y tarjetas de crédito debió haberse hecho, luego de identificar quienes eran los que realmente no podían pagar, ya que lo contrario dichas medidas pueden favorecer a personas que no necesitaban de dicha asistencia, lo que los economistas llaman políticas regresivas. Adicionalmente, la forma en que se ha planteado la necesidad de apoyo financiero, el monto y el cambiar de la noche a la mañana de $2,000 millones a $5,000 millones sin una debida justificación, ni del monto inicial, ni mucho menos del monto solicitado posteriormente, así como la falta de una estrategia que de seguridad y transparencia en el uso de los fondos, deja entrever la poca comprensión de la situación económica del país en materia fiscal y el desprecio a la preocupación de los ciudadanos por la probidad pública, luego de la triste historia de los últimos cuatro gobiernos.

¿Qué se debería hacer que no se esté haciendo?

En materia de salud pública falta realizar más pruebas, esto ha resultado muy efectivo en casos como Corea del Sur; Dar más información sobre los casos de contagio, dónde y cómo han ocurrido. Y continuar informando de una forma clara y transparente a la población sobre las razones y prevenciones que deben continuar realizándose. Las explicaciones estadísticas no son la forma más clara de llegar a la población, un gobierno que ha sido tan exitoso en su estrategia de comunicaciones, estoy seguro que puede ser más efectivo en su estrategia de comunicación. En materia económica: Primero, analizar y elaborar una estrategia de apoyo económico, identificando las necesidades, estimando los efectos en la tasas de crecimiento económico, de tal forma que podamos identificar el déficit fiscal, y los programas de apoyo financiero que serán recuperables en el largo plazo. Segundo, determinar las necesidades de financiamiento y un flujo de efectivo, para determinar cuándo serán necesarios los fondos. Tercero, establecer mecanismos que permitan focalizar las ayudas, así evitar que sea aprovechadas por sectores que no las necesitan. Cuarto, hacer un exhaustivo análisis de áreas en las que se puede recortar el gasto público, por ejemplo este es un buen momento para analizar el presupuesto de la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia.

En esta última, la asignación presupuestaria establecida en la Constitución no debe ser justificación para malgastar los recursos. Quinto, trabajar de la mano con el sistema financiero para sostener la liquidez de la economía y facilitar la recuperación económica una vez pase la pandemia. Debemos aprovechar la solidez del mismo para minimizar los efectos de la contracción económica, en esto, el cuido de los depósitos del público es fundamental. Y sexto, la transparencia en la estrategia económica es fundamental para recuperar la confianza de los mercados internacionales y para atraer nuevas inversiones lo más pronto posible, sobre este punto, la certeza de que los fondos se utilizarán adecuadamente, el evitar decisiones precipitadas, y el despejar toda duda sobre el respeto al orden jurídico serán fundamentales.

¿Cómo nos están viendo los mercados?

Los mercados de capital no están viendo con buenos ojos los bonos de los mercados emergentes que no son grado de inversión, y los flujos de capitales van hacia los valores que sirven de refugio en las crisis económicas, como los dólares, los francos suizos, el oro, etc. Nuestro país tiene una calificación de riesgo de CCC, es decir el nivel de riego más alto, sin embargo, desde el inicio del actual gobierno, se lograron importantes avances en la percepción de riesgo, entre ellos, que el indicador de Clima de Inversión de Fusades se volviera positivo por primera vez desde la crisis de 2008, y que se aprobara un Presupuesto General de la Nación con su respectivo financiamiento a pesar de que el Gobierno no controla la Asamblea Legislativa, lo cual fue interpretado como una disminución al entrampamiento legislativo que veníamos observando desde hace años. Por eso, como lo dijo el Dr. Fabio Castillo, lo del 9 de febrero es una cuestión inconcebible, que causó mucha preocupación en los mercados, y las posteriores solicitudes de fondos por $2,000 millones, etc., generaron una caída en el precio de los bonos de El Salvador de un 30 %, a lo sin duda también contribuyó el desplome de los mercados de bonos de todos los países emergentes.

¿Los $2,000 millones podrían captarse vía una emisión de bonos?

pensar que será fácil colocar una emisión de $2,000 millones en este momento no deja de ser ilusorio, se tendrá que obtener los recursos mediante financiamiento de instituciones multilaterales, que ni suelen otorgar cheques en blanco, ni suelen ser tan ágiles como algunos funcionarios creen. Finalmente, de esta crisis el país saldrá más endeudado, pero la prioridad de los Gobiernos debe ser evitar que la gente contraiga la enfermedad, curar a los enfermos y proteger a sus ciudadanos del impacto económico de la crisis, manteniendo abiertas el mayor número de empresas y sus puestos de trabajo.

¿Quién es el?

Mauricio Choussy, Ingeniero

Trayectoria:

Entre otros cargos, ha sido presidente del Banco Central de Reserva, y director de Fitch para C.A.