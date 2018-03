Las nuevas tecnologías implican un reto de país”

Lee también

El experto mexicano Jorge Guido Vallejo explica porque es importante la profesionalización de los procesos de eficiencia, así como la importancia que estos mecanismos tienen no solo para generar un ahorro y más ganancias, sino para fortalecer el activo de la compañía.Sí, es igual de importante generar un dólar en una empresa pequeña, que en una empresa grande. Muchas veces asociamos que las empresas grandes tienen el dinero y lo pueden gastar y eso no es así. Las empresas responsables que tienen un compromiso hacia su autocrecimiento le apuestan a la gestión. Yo te puedo decir que la eficiencia energética es importante desde la empresa más grande hasta la más pequeña, porque todo se traduce en dólares. A todos les cuesta generar un dólar, tener ventas y una estructura productiva para que todo se salga en pagos de factura.El gran tema es cómo llevar los procesos de eficiencia energética y energía renovable, cómo tiene que realizar el trabajo un asesor técnico metodológicamente y éticamente.Tú lo sabes, en este y en cualquier sector hay mucha gente que da ideas, que aporta soluciones mediáticas, pero no basadas en un análisis de la situación y eso está muy asociado con la parte ética. Hay gente que te dice ‘yo te resuelvo el problema’, pero te lo resuelven con un fondo de dólares, no buscando tu beneficio. Esa es la parte técnica-ética que debe llevar a cabo un asesor.No, es más simple que lo que nos imaginamos. Sin embargo, a veces dentro de las empresas no tenemos un registro claro de qué es lo que hemos hecho; cuánto nos ha costado este tipo de medidas y no tenemos una planificación estratégica. Es necesario que se cree una trazabilidad de los avances o no avances.Mira, hay sistemas, está el mismo sistema de ISO que es un proceso de gestión y tiene un alcance interesante a través de su normativa 50001. El asunto de fondo es qué tanto una mipyme lo puede apropiar. Lo importante es meter a la empresa en un sistema que le permita asegurar la calidad energética o de los procesos que lleva a cabo dentro su empresa. Nuestra idea es que esto llegue a permear, de tal forma que a medida que se van consolidando las mipymes, también puedan pensar en otro nivel que son sistemas de gestión de tipo ISO 90000.Que el empresario pueda ver muy bien identificado el tipo de ahorro al cual se dirige el beneficio de la implementación, que obviamente todos queremos ver cómo estamos gastando en el día a día en energía.Este es un índice que se eleva y que lo metes a gasto, es una factura no renovable. Puedes implementar acciones tan sencillas que te conllevan a un ahorro real en el consumo en dólares, pero yo creo que lo más importante es que hay un beneficio en la toma de conciencia sobre lo que gastamos, cómo lo estamos... En dónde podemos gastarlo y muchas veces eso está relacionado con nuevas tecnologías.Las nuevas tecnologías implican un reto de país, porque las nuevas tecnologías cuestan más que lo que las tecnologías normales. Implementarlas es un proceso de madurez del mercado: los costos de importación y generación en un corto plazo son altos, pero a medida que se masifica el uso, van reduciendo. Habrá compañías que estén en la capacidad de acceder a ellas y lo pueden amortizar.Si tú inviertes hoy un dólar en tu compañía en tecnología, lo estás mandando al activo, no a gasto, eso es algo importante. Le das un valor adicional a tu compañía al tomar decisiones verdes. La clave está en dejar de ver la eficiencia energética como una solución muy puntual a un problemita, pero que no resuelve la totalidad de una compañía.Lo que está impulsando todo es que buscamos tener procesos que nos permitan tener control de lo que sucede en nuestras empresas para poder eficientar (sic) nuestros recursos. La iniciativa privada está impulsando que se generen los mecanismos. En México, ciertamente todo se ha impulsado desde una necesidad de ahorro en las empresas.